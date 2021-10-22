Ученые назвали признак, который может указывать на высокий риск смерти пациентов с COVID-19

Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов, госпитализированных с коронавирусом, может указывать на риск летального исхода. Данный показатель отражает состояние сосудов.

Как сказано в исследовании группы ученых из Великобритании и Италии, высокая пульсовая волна обычно фиксируется у гипертоников и пожилых граждан. Согласно расчетам специалистов, увеличение скорости пульсовой волны лишь на 1 м/с повышает на 14% риск летального исхода.

Эксперты объяснили, что для людей молодого и среднего возраста уровень пульсовой волны, как правило, колеблется от 5,5 до 8 м/с. О риске повышенной смертности медики говорят при ее скорости больше 13 м/с.

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"Дело в том, что с возрастом эластичность стенок артерий уменьшается, что вызывает увеличение пульса", - сказано в исследовании.

Чтобы выяснить взаимосвязь пульса и летального исхода эксперты изучили данные 1671 человек. При этом 737 человек из списка проходили лечение от COVID-19 в больницах Ньюкасла и Пизы, из которых 184 пациента впоследствии скончались в течение четырех недель после госпитализации.

В ходе анализа их данных было установлено, что скорость пульсовой волны у заболевших коронавирусом была больше, чем у здоровых, в среднем на 1,89 м/с. У скончавшихся от COVID-19 ее уровень был еще выше, чем у выживших после болезни, на 1,89 м/с.

По мнению специалистов, данный показатель отражает состояние сосудов, которые утрачивают свою эластичность под влиянием возраста и артериального давления. А старость и гипертония - основные факторы риска при коронавирусной инфекции. Кроме того, скорость пульсовой волны повышается при остром воспалении, которое и вызывает коронавирус.

Главными факторами риска сердечно-сосудистый заболеваний являются: алкоголь, курение, отсутствие регулярной физической активности, гипертензия, избыточная масса тела, неправильное питание, диабет, стрессы. Все эти факторы разрушительно действуют на стенки сосудов.

Напротив, позитивными факторами, которые могут укрепить стенки сосудов являются: физическая активность, здоровое питание, отказ от вредных привычек, сведение "на нет" стрессовых ситуаций, регулярное обследование здоровья у медиков.

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