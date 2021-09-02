Ученые назвали причину высокого уровня летальности от COVID-19

Способность частиц коронавируса накапливаться в легких, вероятно, может быть причиной высокого уровня смертности пациентов. В таком случае организм меньше вырабатывает веществ, помогающих бороться с вирусом.

К такому выводу пришли американские ученые из Нью-Йоркского университета (NYU). Результаты их исследования опубликованы в Nature Microbiology.

В ходе научной работы специалисты изучали развитие вторичных инфекций в легких более полутысячи пациентов.

Все они попали в медучреждения (в марте прошлого года) в критическом состоянии. Из этих госпитализированных примерно четверть позже скончалась.

Проанализировав состояние легких пациентов, ученые выяснили, что главным фактором риска была высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях. В частности, в среднем в тканях погибших людей было в десять раз больше частиц вируса, чем в легких тех, кто выжил.

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Ко всему прочему, организм умерших пациентов в меньшей степени вырабатывал иммуноглобулины, которые отвечают за подавление вирусных инфекций.

"Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", – заявил участвовавший в исследовании сотрудник университета Имран Сулайман.

Ранее ученые заявили, что секреция фермента sPLA2-IIA у пациентов с COVID-19 может быть наиболее важным предиктором (прогностический параметр) смерти пациентов.

По данным портала Worldometers, на сегодняшний день количество смертей в результате коронавируса в мире превысило показатель в 4,53 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ спрогнозировали рост количества смертей из-за COVID-19 в ближайшие месяцы. В частности, в странах Европы и Центральной Азии. сСреди причин – увеличение случаев заражения Дельта-коронавирусом.