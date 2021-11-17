Ученые нашли связь между приемом антидепрессантов и риском смерти от COVID-19
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что пациенты с COVID, принимающие антидепрессанты, на 30% реже умирают от коронавируса. Речь идет о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина.
Как пишет Daily Mail упоминая исследование проведенное учеными, прием антидепрессантов может снизить смертность от COVID-19. По мнению специалистов, все дело в том, что подобные препараты повышают мотивацию самих пациентов: люди активнее участвуют в оздоровительных мероприятиях.
К такому выводу ученые пришли проведя масштабный анализ медкарт больных коронавирусом из 87 медицинских центров в США. Специалистов интересовали те больные, которые параллельно с антиковидной терапией принимали лечение от депрессии. Их сравнили с медкартами тех пациентов, которые не принимали препаратов от депрессии.
"Анализ показал, что люди, принимавшие определенную группу антидепрессантов – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), особенно флуоксетин, – гораздо реже умирали от COVID-19", – отметили исследователи.
Эксперты объяснили, что прописываемые пациентам страдающим депрессией селективные ингибиторы обратного захвата серотонина работают за счет увеличения количества серотонина в мозге, что в свою очередь улучшает настроение и позитивный настрой в целом.
"Кроме того, гормон также участвует в регулировании иммунной системы и может помочь предотвратить ее чрезмерную реакцию и атаку на здоровые клетки, что, как мы знаем, может иметь фатальные последствия", – уточнили они.
Медики результат исследований назвали обнадеживающим, но в то же время, они предупредили о наличии побочных эффектов антидепрессантов. Специалисты настаивают, что пить бездумно такие препараты при заболевании коронавирусом не стоит, а следует исходить из каждого конкретного случая. Кроме того, как подчеркнули они, назначать лекарства должны только специалисты.
Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи заявили про рост случаев депрессии среди американцев в период разгара пандемии коронавируса.
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