Ученые нашли новый коронавирус, который может передаваться людям от собак

Ученые обнаружили новый коронавирус у пациентов, госпитализированных с пневмонией в Малайзии. Аналогичный был ранее обнаружен у собак.

Об этом стало известно в ходе исследования, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases. Так, ученые проанализировали мазки из носа 301 человека.

Эпидемиологи использовали новый тест, который работал как тест на SARS-CoV-2, но мог обнаруживать более широкий спектр коронавирусов, даже типы, которые еще предстоит идентифицировать.

Среди протестированных пациентов исследователи обнаружили признаки коронавируса, аналогичные обнаруженному у собак, у восьми пациентов. Из них все, кроме одного, дети. Отмечается, что они прошли курс лечения и выписаны из больницы после шести дней пребывания там с доступом к кислороду.

Хотя исследование предполагает, что вирус перешел от собаки к человеку, нет доказательств его передачи от человека к человеку. Ученым также еще предстоит определить, вызывает ли новый обнаруженный вирус пневмонию.

"На данный момент у нас действительно нет доказательств того, что этот вирус может вызывать тяжелые заболевания у взрослых. Мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу сказать, что это никогда не будет проблемой в будущем", – отметила автор исследования, профессор Анастасия Власова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.