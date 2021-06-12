Ученые нашли диету, которая может спасти от коронавируса

Растительные и рыбные диеты могут помочь снизить вероятность развития COVID-19. Причем как умеренной, так и тяжелой формы этого заболевания.

К такому выводу пришли американские ученые, изучив данные о 2884 переболевших коронавирусом врачей и медсестер, которые работают в США, Германии, Франции, Испании и Италии. Статью о результатах исследования опубликовал журнал BMJ Nutrition, Prevention&Health.

Отмечается, что в период с июля по сентябрь 2020 года среди участников научного эксперимента провели онлайн-опрос. В нем они называли частоту употребления разных продуктов за год.

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При этом специалисты разделили разнообразие диет на несколько основных групп:

растительную (потребление меньшего количества птицы, красного и переработанного мяса, зато больше овощей, бобовых и орехов);

пескетарианскую (с добавлением рыбы и морепродуктов);

с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка.

Так, примерно 568 респондентов заявили, что у них возникали симптомы, которые соответствуют COVID-19, или же они узнавали о заражении, получив позитивный тест на наличие этого вируса. А 2316 опрошенных признались, что у них не было ни симптомов коронавируса, ни подозрения на инфицирование им.

Среди указанных 568 случаев в 138 говорилось об умеренном или тяжелом течении болезни, а в остальные симптомы были легкими. Приняв во внимание также возраст, этническую принадлежность, медицинскую специальность и образ жизни (физическая активность, курение), исследователи выяснили:

у тех добровольцев, которые соблюдали растительную диету, вероятность тяжелого COVID-19 снижалась на 73% ;

а у тех, кто выбрал пескетарианскую, – на 59%.

Специалисты подчеркивают, что растительная пища содержит много питательных веществ, особенно фитохимических (каротиноиды, полифенолы), витаминов и минералов, важных для иммунной системы. Тогда как морепродукты – это важные источники витамина D и жирных кислот омега-3, которые спасают ткани и органы от воспаления.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в прошлом году врач из Британии называла еду, которая способна помочь в борьбе с COVID-19. Она посоветовала употреблять меньше рафинированного сахара и обработанной пищи, а вместо этого увеличить потребление свежих продуктов.