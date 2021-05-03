У Зеленского ответили на главные вопросы по вакцине Pfizer

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал ответы на основные вопросы по вакцине против коронавируса Pfizer.

В частности, на странице ОП в Facebook рассказали о сроках поставки и дополнительных дозах.

"1 мая Украина заключила контракт с компанией Pfizer на поставки дополнительных 10 млн доз вакцины. Это первая в мире вакцина, которая была разрешена для использования в США и ЕС, а показатель ее эффективности составляет 95%", – отметили у Зеленского.

Как удалось договорится о поставках?

В ОП уточнили, что заключить контракт удалось благодаря личным договоренностям Зеленского с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой.

Уже сообщалось о 10 млн доз. Это та же партия?

Как пояснили у Зеленского, речь идет о дополнительных дозах. 6 апреля был заключен контракт на 10 млн, а в ночь с 30 апреля на 1 мая – еще один также на 10 млн доз. Всего Украина должна получить 20 млн доз вакцины до конца года.

Когда они прибудут?

Первые поставки по контракту должны быть в мае или июне (500 тысяч доз). Еще 4,5 млн доз обещают в третьем квартале (июль-сентябрь). Остальные 15 млн доз ожидаются в четвертом квартале (сентябрь-декабрь).

Если я хочу вакцинироваться сейчас, а не ждать американскую вакцину?

В ОП назвали это хорошей идеей и перечислили те препараты, которые уже есть в Украине: Covishield, AstraZeneca-SkBio, CoronoVac.

Также поступили 117 тысяч доз Pfizer, которыми прививают постояльцев и сотрудников интернатов, а также домов престарелых.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия вакцин Pfizer из заказанных 10 млн прибудет 17-18 мая.