Обнаружен новый симптом Омикрона: иногда это единственный признак

В списке симптомов, которые могут указывать на коронавирусную инфекцию появился новый – боль в ухе. Ее стали диагностировать среди тех, кто заражен штаммом коронавируса Омикрон.

Как cообщает Тhe Sun, люди регистрировали свое самочувствие до и после положительного результата теста на коронавирус в приложении ZOE Covid Symptom Study. Среди частых симптомов COVID-19 оказалась и боль в ушах.

Как отметило издание, всего зафиксировано около 20 наиболее широко встречающихся симптомов заражения коронавирусом. По-прежнему наиболее часто ощущаемыми симптомами остаются насморк, головная боль, утомляемость, изменение обоняния и снижение аппетита.

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"Имеются данные о том, что нарастающая боль в ушах является признаком Омикрона, который вызывает более легкое заболевание у людей, особенно у вакцинированных", – отметило издание.

Как объяснил эксперт по инфекционным заболеваниям UCSF доктор Питер Чин-Хонг: "Вирус скапливается в верхних дыхательных путях, а это близко к носу, глазам и ушам".

По его словам, именно этот факт приводит к тому, что воспаляются и уши в том числе.

В свою очередь, ученые из Стэнфордского университета провели тесты на модели внутреннего уха, подвергшейся воздействию коронавируса, чтобы увидеть, как вирус влияет на систему слуха. Они выяснили, что это может вызвать болевые симптомы во внутреннем ухе, которые люди не всегда воспринимают как признак заболевания.

"Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения COVID-19", – отметили специалисты.

Также медики предупредили, что вирус с большей силой поражает тех, кто не вакцинирован от болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог сравнил распространение штамма коронавируса Омикрон на всей территории Украины с вирусом кори.