У невакцинированных шансы умереть от штамма Дельта в 11 раз выше: результаты исследования

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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У невакцинированных шансы умереть от штамма Дельта в 11 раз выше: результаты исследования

В США невакцинированные против коронавируса люди чаще заражались им, по сравнению с иммунизированными. К тому же среди первой группы лиц риск умереть в результате болезни был в 11 раз выше, особенно в случае заражения штаммом Дельта.

Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Информация была собрана и структурирована в период с 4 апреля по 4 сентября 2021 года.

Специалисты составили таблицу, сравнивая статистические показатели по количеству летальных исходов в результате заражения COVID-19 между теми, кто не делал прививок и кто прошел полную вакцинацию.

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Данные по количеству смертей от COVID-19 среди невакцинированных и вакцинированных американцев

Показатель измеряет количество смертей на 100 тыс. населения. Так, на графике кривая черного цвета показывает смерти от коронавируса среди неиммунизированных, а голубого – среди тех, кто прошел полный курс прививок.

Данные по количеству смертей от COVID-19 в различных возрастных группах

Например, в августе 2021-го среди невакцинированных американцев в среднем регистрировали 13 смертей от коронавируса на 100 тыс. населения. А в группе полностью вакцинированных – только один летальный случай на такое же количество граждан.

Данные по количеству заражений COVID-19 среди вакцинированных американцев и невакцинированных

Данные исследования Kaiser Family Foundation показывают, что в США можно было не допустить около 90 тысяч смертей среди жителей, если бы те вовремя прошли вакцинацию против COVID-19.

Данные по количеству заражений COVID-19 в различных возрастных группах

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые выяснили логику эволюции вируса COVID-19. По их словам, она заключается в адаптации инфекции как можно скорее распространяться по воздуху.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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