У больных коронавирусом начинаются скачки температуры: врач раскрыл новую угрозу штамма Дельта

Известный во Львове врач и советник мэра по медицинским вопросам Стас Жиравецкий заявил, что коронавирус в штамме Дельта проявляется в организме значительно раньше, чем первые мутации СOVID-19. Наиболее заметным симптомом являются характерные скачки температуры, которая может "прыгать" до первых восьми дней.

Об этом сообщили журналисты "ТСН", ссылаясь на интервью со специалистом. Он указал, что подобные изменения пациент ни в коем случае нельзя игнорировать.

"Уже в первые дни после заражения температура может подскочить до 37,5-38 градусов, а через пару дней упасть до 35,5. Если на седьмой день у пациента наблюдается повышенная температура, нужно обращаться к семейному врачу. Это плохой симптом и может свидетельствовать о серьезной опасности", – указал Жиравецкий.

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Для предотвращения худших последствий необходимо провести анализ на среактивный белок. На 6-7 день после заболевания это сможет предупредить начало серьезных воспалительных процессов в легких.

"Это поможет вовремя определить начало воспалительных процессов в легких и направить на госпитализацию", – заключил Жиравецкий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые опубликовали статистику, согласно которой вакцинация в семь раз снижает вероятность попасть в реанимацию после заражения коронавирусом.