Тяжелое течение COVID-19 может спровоцировать аутоиммунные заболевания, – ученые

Тяжелая форма коронавируса может заставить иммунную систему человека вырабатывать так называемые аутоантитела. Они в конечном итоге могут атаковать здоровые ткани и вызвать воспалительные заболевания.

Об этом предупредили исследователи в статье, опубликованной в Nature Communications. Они обнаружили аутоантитела в образцах крови примерно 50% из 147 пациентов с COVID-19, которых они исследовали.

Однако они находились в биоматериале менее чем у 15% из 41 здорового добровольца. У 48 пациентов с COVID-19 исследователи взяли образцы крови в разные дни, включая день поступления в больницу. Это позволило им отслеживать развитие аутоантител.

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"В течение недели около 20% этих пациентов выработали новые антитела к их собственным тканям, которых не было в тот день, когда они были госпитализированы", – рассказал в руководитель исследования доктор Пол Утц из Стэнфордского университета.

Он призвал людей сделать прививки. По его словам, вы не можете заранее знать, что когда вы заразитесь COVID-19, это будет легкий случай. "Если у вас окажется тяжелый случай заболевания, вы можете навредить себе на всю жизнь, потому что вирус может отключать аутоиммунитет", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самую большую опасность коронавирусная инфекция представляет для людей с сердечными и эндокринными заболеваниями, ослабленным иммунитетом и подорванным здоровьем. Все эти люди входят в группу риска.