Третья доза прививки от COVID-19: профессор оценила целесообразность

Дополнительная, третья доза прививки от коронавируса нецелесообразна, если вакцина не была скорректирована с учетом новых штаммов вируса. Специфической защиты от Дельта-штамма она не даст.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. "Если вакцину не изменить в соответствии с новым штаммом, то ничего не будет. Третья доза даст антитела к тем же структурам вируса, антитела против которых уже есть", – пояснила она.

По словам медика, все РНК-вакцины от COVID-19 влияют на небольшую часть структуры вируса – на спаечный белок, который контактирует с клетками человеческого организма. В то же время те, кто перенесли болезнь, встретились с более "расширенной" версией вируса, а значит, имеют лучшую защиту и от него, и от его будущих вариантов.

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"Когда человек перенес инфекцию, у него есть антитела ко всем структурам вируса, не только к поверхностным антигенам, но и к внутренним структурам и клеткам памяти, которые запомнили информацию обо всем вирусе", – отметила Мироненко.

В то же время она заверила, что и тем, кто привился любой вакциной Дельта-штамм также не угрожает. "Если человек чем-то уже привился, то ему ничего не угрожает, в том числе и Дельта-штамм".

Отвечая на вопрос, может ли третья доза вакцины быть потенциально опасной, врач отметила, что однозначного ответа на это медицинская наука пока не имеет. В то же время она предположила, что дополнительные антигены могут истощать иммунную систему человека.

Как писал OBOZREVATEL, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко отметил, что третья прививка может быть целесообразной. В частности, не той же вакциной, которой делались первые две.