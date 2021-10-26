Только один из десяти пациентов на ИВЛ выживает: мрачные фото из COVID-реанимации на Закарпатье

В Закарпатской области, которая хотя и не находится в "красной" зоне карантина, наблюдается напряженная ситуация с госпитализациями больных COVID-19. Многие пациенты тяжелые, нуждаются в кислородной терапии или подключении к аппаратам ИВЛ.

Из категории последних обычно выживает один из десяти. Подтверждают эту мрачную картину в реанимациях красноречивые фото из коронавирусной больницы, которые опубликовала пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах изображены пациенты Центра легочных болезней в Ужгороде – на аппаратах искусственной вентиляции легких и которым нужен кислород.

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"Есть вещи, о которых не хочется знать, на которые трудно смотреть, о которых думаешь, что это никогда не коснется меня", – прокомментировал фото глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Он отметил, что это лишь маленькая часть происходящего в палатах Центра во время пандемии. При этом добавил, что такая же ситуация наблюдается и в остальных медицинских учреждениях региона.

Отмечается, что спасти медикам удается не каждого такого больного: только 1 из 10 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, выживает.

По состоянию на 26 октября в Закарпатской области от COVID-19 умерли 1711 жителей, из которых восемь за последние сутки. По словам чиновника, все, кто подключен к ИВЛ и находится в реанимации, – это невакцинированные люди.

"Вакцинация или реанимация? Простой вопрос, цена которому – наша жизнь", – подытожил Полосков.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко признал, что в Украине возникла критическая ситуация с COVID-госпитализациями. Он назвал области, где показатель загруженности мест с кислородом превышает 80%.