Тимошенко на открытии кислородной станции: власти должны были обеспечить кислородом ковидных больных

Больные коронавирусом украинцы рассчитываются собственной жизнью и здоровьем за непрофессионализм и беспомощность власти. "Батьківщина" имеет план действий, необходимых для исправления ситуации, и будет настаивать на скорейшем его воплощении в жизнь.

Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко в городе Сарны Ривненской области во время открытия кислородной станции, приобретенной для районной больницы командой "Батьківщини". По ее словам, сегодня по всей стране настоящая беда с кислородом и койками для ковидных больных.

"Во многих больницах, которые мы посещали по всей стране, нет ключевых противовирусных препаратов, которые нужны для того, чтобы спасти тяжелобольных. Разве не могла власть, зная, что будет третья волна, обеспечить страну кислородом? Это ведь не самое сложное производство, которое можно и нужно организовать в стране", – возмутилась Тимошенко.

Видео дня

Сложная ситуация, подчеркнула лидер "Батьківщини", сегодня не только в медицинской отрасли, но и во всех сферах жизни страны. Усиливается это все еще и энергетическим кризисом, который не должен был бы угрожать стране с такими мощными ресурсами.

"Руководство государства говорит о том, что энергетический кризис имеет мировые масштабы, и Украина, как и все другие страны, мучается. Но это абсолютно не соответствует действительности. Потому что даже если энергетический кризис будет у всех, то у нас его быть не должно, потому что мы сами себя обеспечиваем энергоносителями на 300%. Наша генерация электроэнергии по всем мощностям вдвое больше, чем нужно всей стране. Такая же ситуация и с газом", – заверила Тимошенко.

Глава "Батьківщини" убеждена, что все нынешние кризисы – это следствие того, что страной сегодня руководят люди, не имеющие представления о том, как защищать людей, защищать страну.

"Не закупили главный противовирусный медикамент, не наладили производство кислорода – люди умирают. Сегодня цена этой никчемной политики – жизни людей. Если еще в разгар зимы, например, Беларусь, решит не поставлять электроэнергию, то имея все мощности для самостоятельной выработки электроэнергии, останемся без света. Разве это нормально? Поэтому нужно немедленно делать выводы – или остаемся в заложниках и будем платить жизнью украинцев за такую бездарную политику, или меняем курс и людей у власти", – подчеркнула она.

"Нам нужно сегодня не разбазаривать ресурсы, а вернуть стране и нормальную жизнь, и шанс жить счастливо на своей родной земле!" – подытожила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пациентам, инфицированным штаммом коронавируса Дельта, требуется значительно больше кислорода.