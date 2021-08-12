Темпы вакцинации нужно ускорить: в Украине оценили риски от штамма Дельта и озвучили прогноз

При темпе вакцинации от коронавируса последних недель Украина выйдет на 50% вакцинированных двумя дозами только к концу ноября. Если резко не ускорить иммунизацию, то украинцев ждут переполненные COVID-отделения и как минимум частичный локдаун уже осенью.

Об этом сообщила в Facebook экс-заместитель министра информационной политики, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины Татьяна Попова. Она проанализировала данные портала Ourworldindata.

Эксперт призвала власти учитывать, что штамм Дельта уже в Украине, с сентября откроются школы, а потом еще начнется сезон простуд.

"Наши сегодняшние 6% двумя дозами это приблизительно на уровне Индонезии. До которой добрался Дельта-штамм раньше, чем до нас. И там фиксируется по 30-60 тыс. новых заболевших ежедневно (пик был 600 тыс. активных случаев) и по 1,5-2 тысячи смертей в день", – подчеркнула Попова.

Видео дня

По ее словам, украинская инфраструктура и 20 тыс. ежедневного прироста не выдерживает без локдауна.

"Всем, кто еще не вакцинировался, советую это сделать. Эти 2000 смертей в день в Индонезии против например 100 в Великобританнии говорят лучше любой рекламы в пользу вакцинации", – добавила экс-чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко заявил, что новая волна коронавируса осенью и появление новых "красных" зон в Украине напрямую зависит от количества граждан, которые будут вакцинированы.

По его словам, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 30 млн украинцев.