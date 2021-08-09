Темпы растут: в Украине за минувшую неделю сделали почти миллион прививок от COVID-19

В Украине стабильно растут темпы вакцинации против коронавируса и на сегодня уже проведено в общем 6 538 718 прививок. Примечательно, что из них 905 935 было сделано в период со 2 по 8 августа.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook. Он подчеркнул, что когда только возглавил ведомство (Кабмин назначил его на эту должность 20 мая. – Ред.), в стране каждую неделю делали только 94 тысячи прививок.

По его словам, в целом на прошлой неделе в Украине было установлено четыре суточных рекорда по иммунизации. В частности, достигнуто показателя в 170,6 тыс. инъекций в день.

Ляшко отметил, что лучше всего в период 2-8 августа вакцинировались жители Киева и области, а также Полтавщины, Днепропетровщины и Черкасщины.

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На сегодня к кампании по иммунизации населения против COVID-19 привлечено 900 мобильных бригад, развернуто в различных регионах более 2700 пунктов для проведения прививок и работают 316 прививочных центров.

"В Украине уже поставлено 13,792 млн доз вакцины, в регионах их более 6,5 млн. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы все, кто хочет вакцинироваться, мог это сделать", – заявил глава Минздрава.

Министр добавил: предварительный анализ случаев показал, что за последние три месяца COVID-19 заболели только 0,7% полностью вакцинированных граждан. С госпитализированных больных за это время лишь 0,4% были те, кто получил обе прививки.

"Эта статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни. Успейте защититься к новой волне COVID-19. Помогите записаться на прививку своим близким и сделайте это сами", – призвал Ляшко.

Напомним: кампания вакцинации против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор первую прививку получил 4 137 071 гражданин, а обе и, соответственно, полностью иммунизированы 2 401 647 человек.

Прививки украинцам делают вакцинами Pfizer&BioNTech, AstraZeneca, CoronaVac (Sinovac Biotech),

Moderna.

Недавно в стране стартовала и вакцинация против COVID-19 детей и подростков. Подробнее о том, что нужно знать об иммунизации украинцев от 12 до 7 лет, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, получившие обе прививки против коронавируса, могут оформить международный сертификат о вакцинации. Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказывал, как это сделать.