Степанов сказал, когда в Украину прибудет новая партия Pfizer

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Степанов сказал, когда в Украину прибудет новая партия Pfizer

В Украину предварительно 17 мая должна прибыть очередная партия вакцины против коронавируса (COVID-19) производства компании Pfizer.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что препарат привезут в рамках международной инициативы COVAX.

"Ожидаем в ближайшее время. Предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", – отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что за последние 10 дней в Украину прибыло около 1 млн доз вакцин и еще по прямому контракту ожидается поставка еще двух производителей – Sinovac и AstraZeneca.

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