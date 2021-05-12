Степанов сказал, когда в Украину прибудет новая партия Pfizer
В Украину предварительно 17 мая должна прибыть очередная партия вакцины против коронавируса (COVID-19) производства компании Pfizer.
Об этом в эфире "Украина 24" сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что препарат привезут в рамках международной инициативы COVAX.
"Ожидаем в ближайшее время. Предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", – отметил глава Минздрава.
Степанов добавил, что за последние 10 дней в Украину прибыло около 1 млн доз вакцин и еще по прямому контракту ожидается поставка еще двух производителей – Sinovac и AstraZeneca.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вакцина от коронавируса американо-германской разработки Pfizer/BioNTech первой была одобрена ВОЗ для экстренного применения 31 декабря 2020 года.
Производитель вакцины Pfizer назвал ее эффективной против всех штаммов коронавируса.
Исследование показало, что одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.
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