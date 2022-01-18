Станет ли коронавирус менее смертоносным: ученые оценили сценарии мутации Омикрона

Ученые заявили, что стремительное распространение штамма коронавируса Омикрон практически гарантирует, что он не станет последней версией инфекции. При этом, нет гарантии, что COVID станет менее смертоносным.

Вирус научился уклоняться от иммунитета и выживать длительное время в организме человека и животных. Как написал Тimes of israel со ссылкой на Леонардо Мартинеса, эпидемиолога-инфекциониста из Бостонского университета, пока не ясно, как будут выглядеть следующие варианты болезни, также как и то, как они могут повлиять на пандемию.

Мартинес отметил, что быстрое распространение Омикрона расширяет его возможности для мутации. Он призывал к более широкой вакцинации сейчас, пока нынешние прививки все еще работают против COVID-19.

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"Исследования показывают, что этот вариант по крайней мере в два раза более заразен, чем Дельта, и по крайней мере в четыре раза более заразен, чем исходная версия вируса", – отметил Мартинес.

Он указал и на то, что Омикрон повторно заражает людей, которые ранее болели COVID-19, и вызывает "прорывные инфекции" у вакцинированных, а также атакует непривитых. Врач напомнил, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордных 15 миллионах новых случаев заболевания COVID-19 за неделю с 3 по 9 января, что на 55% больше, чем неделей ранее.

"Легкость, с которой распространяется вариант Омикрон, увеличивает вероятность того, что вирус заразит и сохранится внутри людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций", – предупредил ученый.

В то же время, в статье отмечено, что поскольку Омикрон в данное время вызывает менее серьезные симптомы, чем при заражении вариантом Дельта, его поведение породило надежду на то, что это может стать началом тенденции, которая в конечном итоге сделает вирус более легким и он станет похожим на простуду.

"Но вирусы не всегда становятся менее смертоносными с течением времени", – сказано в статье.

Кроме того, ученые не исключили, что вариант Омикрон может двигаться к своей своей основной цели – репликации – когда у инфицированных людей сначала проявляются легкие симптомы, они распространяют вирус, взаимодействуя с другими, а затем сильно болеют.

Врачи допустили, что существует много возможных направлений эволюции вируса.

"Животные потенциально могут инкубировать и выпускать новые варианты. Домашние собаки и кошки, олени и выращенные на ферме норки – это лишь некоторые из животных, уязвимых для вируса, который потенциально может мутировать внутри них и вернуться к людям", – предположили они.

Другой потенциальный путь, который рассматривают специалисты: при циркуляции и Омикрона, и Дельты люди могут получить двойную инфекцию, которая может породить вирус-гибрид с характеристиками обоих типов.

Чтобы сдержать появление новых вариантов болезни, ученые подчеркнули необходимость продолжения мер общественного здравоохранения, таких как ношение масок и вакцинация. По словам экспертов, хотя Омикрон лучше уклоняется от иммунитета, чем Дельта, вакцины по-прежнему обеспечивают защиту, а повторные прививки значительно снижают риск серьезного заболевания, госпитализации и смерти.

Эксперты настояли, что вирус не станет эндемичным, как грипп, пока глобальные показатели вакцинации будут низкими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии заявили, что Омикрон опасен для непривитых.