Спада COVID-19 в Украине нет: эпидемиолог заявил о манипуляциях со статистикой

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине может быть занижена в 10 раз. О спаде COVID-19 говорить некорректно.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. "Это нонсенс, когда количество госпитализированных на протяжении последнего месяца превышало количество впервые выявленных", – подчеркнул он.

В этом контексте он напомнил о том, что, согласно официальной статистике, 20 июля было выявлено 655 новых случаев заражения коронавирусом, но в тот же день было госпитализировано 508 больных.

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По словам медика, процент общего количества случаев госпитализации в общем количестве новых выявленных случаев болезни в США и Великобритании составляет порядка 4,5%. В Украине же этот показатель может превышать 100%.

"У нас это 70%, 80% и даже больше 100%. Это статистический нонсенс. Это значит, что выявленных случаев должно быть в 10 раз больше", – подчеркнул Александрин. Он пояснил, что единственным достоверным показателем заболеваемости может служить уровень госпитализации и уровень смертности.

В качестве причин некорректной статистики он предположил все более широкое применение "быстрых тестов" или в целом недостаточное тестирование населения. "Мы увидели достаточно большой перекос. Если раньше население у нас преимущественно тестировалось методом ПЦР или ИФА, то в последнее время предпочтение отдают быстрым тестам. Они не являются настолько точными", – пояснил врач.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине фиксируются новые случаи заболевания Дельта-штаммом коронавируса. Так, в Киеве было выявлено 6 новых случаев заражения у людей в возрасте от 21 до 73 лет.