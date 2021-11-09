Вчера 833 человека умерли от ковида в Украине.

Избыточную смертность за осень Держстат еще не публиковал, а когда опубликует - будет очень грустно. Если экстраполировать данные за прошлые месяцы 2021, избыточная смертность за вчера составит не менее 1600. Это значит, что вчера в Украине умерло более 3 000 человек, в два раза больше, чем в среднем за этот же день в 2015-2019 годах.

Когда пандемия началась весной 2020 года и все с ужасом следили за смертностью в Италии (до сих пор еще некоторые верят, что военные грузовики, вывозившие тела из Бергамо в соседние города, были фейком, ага) - так вот, тогда официальная смертность от ковида в Италии была примерно такой же, как сейчас в Украине.

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Там на пике было около тысячи. И у нас, похоже, будет.

Разница в том, что в Украине население меньше 40 миллионов, а в Италии - 60 млн. И еще в том, что в Италии средняя продолжительность жизни - 83 года, а у нас 72. То есть наше население на 10 лет моложе и, по идее, должно страдать от "болезни стариков" куда меньше. К сожалению, НЕТ.

И, наконец, самая главная разница – в том, что весной 2020 года никто не знал, что с этим вирусом делать. И врачи могли только беспомощно наблюдать, как не срабатывает лечение, которое помогало при других респираторных инфекциях.

А сейчас в Украине сотни людей ежедневно умирают от инфекции, которую МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ. Зачем? Почему? Ради чего они умирают?