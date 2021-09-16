Снижает ли вакцинация от COVID-19 риск заболеть гриппом: ответ эксперта

Вакцинация от коронавирусной болезни не может защитить человека от заражения гриппом. Прививки от гриппа в Украине не являются обязательными, но рекомендованными и проводятся за средства граждан.

Как рассказала специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья Елена Левченко в интервью Укринформу, привитый от коронавируса человек может заболеть гриппом. А потому медики рекомендуют в сезон всплеска заболевания иммунизироваться в том числе и от него.

Перед прививкой Левченко советует обратиться к семейному врачу, чтобы тот рассказал собственно о самой вакцине от гриппа и дал рекомендации относительно алгоритма вакцинации.

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"Следует обратить внимание на то, делал ли прививку от коронавируса человек. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее двух недель от последней вакцинации", – отметила врач.

По словам Левченко, обе вакцины призваны снизить вирусную нагрузку на организм. В частности, препарат от коронавируса защищает организм от тяжелого течения заболевания и смерти. Вакцина от гриппа снижает риск заражения вирусами, штаммы которых актуальны в текущем сезоне.

Специалист обратила внимание, что обе прививки равноценно нужны и подчеркнула, что одновременное поражение двумя инфекциями может привести к тяжелой форме заболевания и осложнениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эпидемическом сезоне 2021/2022 годов в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа – B/Washington, H1N1 и H3N2. В то же время, чиновники обещают доставить в аптечную сеть страны в этом году примерно миллион доз вакцины против гриппа.