Смешивание вакцин от COVID-19: врач объяснил нюансы

Взаимозаменяемость, или смешивание вакцин против коронавируса, когда первая доза делается одной вакциной, а вторая – другой, теоретически возможно при определенных условиях. Чтобы украинцы могли воспользоваться этой функцией, нужно не только решение Минздрава, но и технические изменения в электронной системе здравоохранения Helsi.

Следует учитывать и тип обоих вакцин. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

"Израиль, Венгрия, Словения, другие европейские страны продемонстрировали, что можно вакцинироваться, например, Pfizer или Moderna, или другими вакцинами, которые являются мРНК-овыми, чтобы приобрести хороший иммунитет. Поэтому взаимозаменяемость возможна", – заметил медик.

В то же время он отметил, что сейчас в Украине такая функция недоступна даже по чисто техническим причинам. "Для того, чтобы это стало возможным в Украине, нам необходимо изменить опционал электронной системы здравоохранения Helsi".

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"В Украине доступны варианты выполнения прививки только однотипной вакциной. Сейчас врач не сможет вам внести другую вакцину, чем ту, которая была введена вам в первый раз, и сгенерировать вам сертификат. Поэтому есть сугубо технический вопрос, который надо срочно решить, чтобы можно было сделать взаимозамену вакцины", – пояснил Петров.

В то же время он призвал украинцев не обращать внимания на фейковые сообщения об опасности той или иной вакцины и прививаться любым доступным вариантом, поскольку все они защищают от тяжелого течения заболевания.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виктор Петров предложил ввести в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса. В частности, штрафовать тех, кто отказывается вакцинироваться.