Еще в начале пандемии специалисты – вирусологи, эпидемиологи, врачи – говорили: победа над ковидом возможна только после изобретения вакцины. На нее возлагали надежды, ее ждали, как ждут армию освободителей. Мировая наука совершила почти невозможное — препарат удалось разработать и испытать за год. Причем, не один. Действующих и признанных в мире вакцин уже минимум шесть, не считая локальных.

Началась кампания по массовой вакцинации. Первым ее провел Израиль, за несколько месяцев привив бОльшую часть своих граждан, и сегодня полностью вакцинировано 62% популяции страны. За Израилем подтянулись многие другие страны, привив на сегодняшний день большинство населения: Япония - 69%, Франция и Великобритания по 67%, США - 58%. И страны бывшего соцлагеря стараются не отставать: Литва 59%, Польша и Словения по 52%, Латвия 50%, Казахстан 48%.

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В Украине же на сегодняшний день привито 15,2% жителей!

Вообще Украина начало кампании провалила полностью — в стране просто не было вакцины, нечем было вакцинироваться. Пусть не быстро, но проблему удалось решить. На сегодняшний день в Украине доступны практически все основные вакцины, и с прошлого лета — вакцинация всего лишь вопрос осознанного решения

. Но тут и кроется главная проблема — привитых полностью, двумя дозами, всего около 15 процентов от населения.

Последние данные шокируют — за сутки больше 16 тысяч новых случаев, из них полторы тысячи детей, умер 471 человек. Второе место в Европе по смертности. Больше 97 процентов погибших — невакцинированы. Если сравнивать с тем же Израилем, тенденция прослеживается схожая, при том что в еврейском государстве статистика существенно лучше, меньше процент летальных исходов. Однако, 83 процента тяжелых пациентов не вакцинированы. Среди тех, кто моложе 50 — таких больше 90 процентов. На 10 октября в больницах в тяжелом состоянии находились 365 человек, из них 336 были не вакцинированы.

Врачи всего мира, в том числе специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива, уже много раз повторяли: вакцина — не панацея. Она не защищает полностью от заражения коронавирусом, особенно от варианта "Дельта". Она даже не гарантирует на 100 %, что не будет тяжелого течения болезни или смертельного исхода. Но она на порядки (в десятки раз) снижает эти вероятности. Вышеприведенные цифры служат тому отличным доказательством. Однако, все это не действует на антипрививочников.

"Аргументы" у них всегда причудливые, постоянно меняются и любой довод отскакивает от них под непредсказуемым углом, как снаряд от танковой брони. "Вирус не страшен — переболеем и выздоровеем, это как обычный грипп" - 4,5 миллиона погибших в мире, тогда, как от сезонной эпидемии гриппа на планете умирали около полумиллиона человек. "Вакцина не проверена" – проверили. "Проверена недостаточно" – пример того же Израиля показывает, что она работает. "Ее слишком быстро зарегистрировали" – да, первоначальная регистрация проводилась по ускоренной процедуре, этого требовала масштабность пандемии и ее уникальность (впервые за 100 лет). Вакцина "Пфайзер", кстати, уже зарегистрирована и по обычной процедуре.

Дальше начинается сущий бред — про изменение ДНК или РНК, про чипирование, всемирный заговор и тому подобные измышления, которые просто нет смысла опровергать в силу их бредовости. Как убедить человека, что земля круглая, если он верит, что она плоская? Изучение социального среза антипрививочников дает поразительный результат — нет никакой зависимости от уровня доходов, социального положения, наличия/отсутствия образования. В чушь про чипирование верят и блогеры инстаграма, и бабушки из далекой деревни.

Но, справедливости ради заметим, что так было всегда — Лига противников обязательной вакцинации появилась в Британии еще во второй половине 19 века. Абсолютное большинство тех, кто сегодня с пеной у рта несет весь этот невообразимый бред про вред прививок и влияние на ДНК еще в несмышлёном детстве были привиты, например, от оспы или полиомиелита. И никто их при этом не спрашивал. А каков результат? Оспа, которая только в 20 веке убила полмиллиарда человек, вовсе исчезла, а полиомиелит практически побежден.

Так в чем феномен антипрививочников? В полном отсутствии логики. Каждая эпоха рождает свои суеверия, как породила их и эпоха цифровая. Психологи говорят: в периоды потрясений человек часто отказывается от критического мышления и полагается на "мудрость толпы". В современном мире массовое мышление преобладает и с огромной скоростью распространяется в социальных сетях. Там есть целые сообщества тех, кто верит в самые иррациональные идеи. В сети переизбыток информации и тут действительно надо обладать незаурядным умом или специальными навыками, чтобы отличить миф (фейк) от реального факта. Кроме того, доступность информации позволяет легко ею манипулировать, выдергивая и тасуя ее фрагменты.

Вопрос — а что со всем этим делать? Раздаются уж совсем радикальные возгласы, вроде — обязать антипрививочников самих платить за лечение. Но это крайность. Власти ломают голову над тем, как быть. Как заставить, а точнее, убедить людей прививаться. Пряник, в виде лотерей и даже денежных бонусов, не сработал, тогда остается кнут. Во многих странах мира, например, вводят принудительную вакцинацию отдельных категорий населения. Сотрудников сферы услуг, здравоохранения, образования, всех, кто общается с большим количеством людей, без прививки просто не будут допускать к работе. В Израиле в Кнессет собираются внести законопроект о том, что отказавшимся прививаться и потерявшим из-за этого работу, не будут платить пособие по безработице. Даже в самых демократических странах начинают потихоньку закручивать гайки. Во Франции медиков отстраняют от работы за отсутствие прививок. В Британии детей с 12 лет будут вакцинировать без согласия родителей (но при согласии ребенка). Придуманы ковидные паспорта, кьюар-коды, зеленые пропуска и тому подобное. И все равно — это не работает, точнее, работает неэффективно. Особенно в странах, где все эти документы доступны на черном рынке.

Наверное, придется действовать дедовскими способами, а именно — убеждать. Как убеждали врачи в Англии и Америке прививать детей от оспы, пробиваясь сквозь стену невежества и неверия. Но там еще и наказывали, причем довольно жестко. Тут уже выбор должны сделать власти — как быть с теми, кто не верит в науку. Которая уже достаточно убедительно доказала — только вакцина может защитить от коронавируса.

Берегите себя и своих близких, прививайтесь, не пренебрегайте возможностью сохранить самое большое сокровище – свои здоровье и жизнь!

*Текст написан в соавторстве с медицинским директором Первого медицинского центра Тель-Авива Юрием Раньковым

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