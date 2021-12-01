Словения отказалась от использования вакцины J&J из-зи смерти 20-летней девушки после прививки

Словения полностью прекратила использование вакцины Johnson&Johnson против коронавируса из-за случая со смертью иммунизированной жительницы. Он произошел в сентябре, а недавно эксперты подтвердили, что трагедия была связана с чрезвычайно редким заболеванием свертывания крови после вакцинации.

Министр здравоохранения страны Янез Поклукар заявил, что введенный тогда временный запрет на прививки препаратом американской компании станет постоянным. Об этом сообщает The Guardian.

По данным словенских властей, до конца октября в странах Европейского Союза в целом было введено более 16 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson. Специалисты подтвердили шесть смертей, связанных с инъекциями.

Среди них – 20-летняя женщина из Словении, которая умерла в сентябре от редкого кровоизлияния в мозг и образования тромбов после вакцинации.

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Отмечается, что после заявлений о риске возникновения тромбоза и проверок в апреле США отменили 11-дневную паузу в применении Johnson&Johnson. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что риск был "очень низким".

"Известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски для лиц в возрасте 18 лет и старше", – утверждали в ведомствах.

Тем временем Словения вакцинировала против коронавируса 55% (1,1 млн) граждан, что отстает от показателя по ЕС, составляющего около 68%. В стране с населением 2,1 миллиона человек в этом месяце зарегистрировали рекордные показатели заражений COVID-19, превышающие 3000 в день, но с тех пор количество новых случаев снизилось с пика середины ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре европейский регулятор EMA заявил, что прививка против коронавируса вакциной Johnson&Johnson может быть связана с риском возникновения тромбоза. Производителю рекомендовали указать это как побочный эффект препарата.