Словакия ввела локдаун из-за всплеска COVID-19: ограничения затронут и вакцинированных

В Словакии количество новых суточных заражений коронавирусом и госпитализаций достигло рекордного уровня, тогда как темпы вакцинация остаются низкими. Чтобы подавить самую большую за время пандемии вспышку COVID-19, правительство ввело нескольконедельный локдаун.

Например, до 9 декабря по стране будут открыты только магазины первой необходимости, ограничения затронут даже иммунизированных граждан. Об этом пишут местные издания Aktuality.sk и Štandard.

С полуночи четверга, 25 ноября, на всей территории Словакии в течение 90 дней будет действовать чрезвычайное положение. В его рамках на следующие две недели, до 9 декабря, вводится комендантский час – для вакцинированных и нет.

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В стране будет ограничено передвижение, закроются рестораны, большинство магазинов и церкви (мессы будут проводить онлайн). Открытыми останутся только школы.

"Соблюдение мер имеет решающее значение. Ситуация серьезная, и мы попали в нее, потому что они не были соблюдены", – сказал накануне после заседания правительства премьер-министр Эдуард Хегер.

Он надеется, что жесткие правила дадут эффект и количество зараженных пойдет на спад. "Поблажки", возможно, будут применяться только к вакцинированным. В целом ограничения пообещали пересмотреть через 10 дней.

Премьер попросил граждан не выходить без надобности после восьми часов вечера, работу призвали перевести на удаленку (тем, кто идет в офис, необходимо иметь справку от работодателя). При этом можно ходить за покупками предметов первой необходимости, основных услуг.

Исключения из комендантского часа также включают:

посещение яслей, детских садов и школ;

поездку в сельскую местность в пределах района;

поездку на вакцинацию, посещение врача или уход за домашними животными;

посещение крещения, свадьбы или похорон;

поездки для ухода за близким, а также с целью медицинского обслуживания такого человека;

поездка для ухода за домашним скотом.

Правительство Словакии не рекомендует гражданам регулярные посещения родственников. С домашними животными разрешается ходить на расстояние до 500 метров от дома. Исключение также распространяется на поездки за границу и обратно.

Оплачивать коммунальные услуги можно только онлайн. А вот христианам разрешено посещать церковь индивидуально для исповеди или причастия.

Все рестораны и магазины в Словакии будут закрыты, кроме основных. По-прежнему люди смогут купить продукты, лекарства, корм для животных, топливо, обувь. А также съездить в банк, страховую компанию, оптику, химчистку или авто/велосервис.

В торговых центрах останутся открытыми только определенные магазины, и в них можно будет делать прививки. Предприниматели получат право на компенсацию, для чего будет достаточно одного заявления.

В любых учреждениях разрешается работать только вакцинированным, тем, кто переболел или имеет негативный результат теста на COVID-19. Работодатель обязан раз в семь дней проверять (путем тестирование) невакцинированных сотрудников.

Кабинет министров также поручил Министру здравоохранения установить максимальную регулируемую цену на тесты на антигены в размере €5, а Минфину – предоставить работодателям средства для оплаты тестирования.

В рамках локдауна словацкие школьники будут учиться за партами, а не дистанционно. Однако тестирование в школе станет обязательным. Если же зафиксируют хотя бы один случай заражения, все ученики в классе перейдут на карантин, и школа должна обеспечить дистанционное обучение.

А при подтверждении нескольких положительных случаев заболевания коронавирусом, учебное заведение закроют.

Местные СМИ отмечают, что словацкие больницы превысили лимит в 3200 госпитализированных пациентов за сутки. Таким образом, по словам министра здравоохранения Владимира Ленгварского, страна достигла "гуманитарной катастрофы". Поэтому во время локдауна вся запланированная эксплуатационная деятельность медучреждений должна быть остановлена, разрешено проводить только срочные операции.

Глава Минздрава заявил, что отделения сердечно-сосудистой системы и онкологии будут перепрофилированы, поскольку госпитализации больных продолжают расти. Количество COVID-коек может быть увеличена еще на 150 в течение двух дней.

Кроме этого, Словакия закупит новое лекарство с активным веществом молнупиравир, которое назначают пациентам с COVID-19. Правительство одобрило закупку 35 000 упаковок этого препарата через государственные закупки Европейской комиссией. Но лекарство должны поставить в страну до конца марта следующего года, поэтому Минздрав предложил заключить двусторонний договор на приобретение еще до 35 000 доз для получения до конца 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 ноября на территории Германии начали действовать жесткие ограничения в связи с новой волной коронавируса. В стране введена система контроля в области развлечений и для сотрудников предприятий.