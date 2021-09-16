Сколько педагогов получили прививки от COVID-19 и что будет с работой школ: разъяснение Минздрава

В Украине против коронавируса сегодня вакцинировано около 45% учителей и работников детсадов, школ, вузов. Но речь идет только о получении первой дозы вакцины.

Об этом в интервью изданию "Слово и дело" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, Минздрав ставит целью до конца года иммунизировать столько людей, сколько сможет: конкретной цифры нет, потому что она зависит уже от самих украинцев.

"Если берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов – 45%. Это первая доза. А если разные регионы, разные школы – есть и по 93% работников, а есть и по 25%", – отметил он по поводу иммунизации педагогов.

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Ляшко утверждает, что чиновники не имели целью на чем-то сэкономить, принимая требование по ограничению в 80% вакцинированных на одно учебное заведение. Он подчеркнул, что это был компромисс.

"Все требовали от государства предпринять определенные шаги, которые позволят защитить украинцев, преодолеть коронавирус и не "закрывать" экономику. Было большое количество жесточайшей критики. Теперь есть возможность, вакцина – сертифицирована, европейская, признана Минздравом, привезенная – просто берите и вакцинируйтесь! Нет – давайте мы найдем какой-то компромисс и придумаем какой-то другой механизм, как работать и не вакцинироваться. Так не бывает", – пояснил министр.

По его словам, государство проинвестировало в защиту граждан и потенциально в экономику, закупив вакцины. Медики постоянно подчеркивают, что защититься от инфицирования, предотвратить сверхнагрузки на систему здравоохранения и минимизировать влияние на экономику путем локдаунов, могут именно прививки.

"Я не могу понять, почему мы ищем, как сделать так, чтобы не вакцинироваться, но продолжать работать. Мы самые хитрые? К сожалению, природу обмануть невозможно", – подытожил Ляшко.

Отметим: на сегодня 6 097 683 украинца вакцинированы против COVID-19 одной дозой, а 5 009 066 полностью. С начала кампании по иммунизации в стране проведено 11 106 749 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 13 сентября определения новые правила действия адаптивного карантина, которые вступают в силу через семь дней. Вероятно, страна перейдет в "желтую" зону эпидемической опасности. О нововведениях и том, чего от них ждать невакцинированным украинцам, – читайте в материале.