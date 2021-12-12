Симптомы похожи на простуду: врач рассказал об особенностях штамма Омикрон

Штамм Омикрон стремительно распространяется миром. Он заразнее Дельты, а симтомы у вакцинированных могут напоминать простуду.

Об этом заявил профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор из некоммерческой организации Covid Zoe, занимающейся изучением коронавируса с марта 2020 года, пишет Express.

По его словам, легкие симптомы нового штамма коронавируса - не повод расслабляться. Ведь коронавирус непредсказуем и несет гораздо больше рисков, чем обычная простуда.

Спектор отметил, что данные свидетельствуют о том, что примерно половина всех случаев заражения новым штаммом "пропущена", поскольку у людей нет "классических" симптомов коронавируса.

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У вакцинированных при заражении могут проявляться типичные симптомы простуды, а это:

повышение температуры;

чихание и заложенность носа;

насморк;

боль в горле и кашель;

легкая головная боль.

Напомним, недавно OBOZREVATEL писал, что южноафриканские ученые не видят никаких признаков того, что вариант коронавируса Омикрон вызывает более тяжелое заболевание. Данные больниц ЮАР показывают, что количество госпитализаций из COVID-19 сейчас резко растет, но смертность не увеличивается.

Ранее эксперт Министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом врач-анестезиолог Сергей Дубров говорил, что наиболее эффективным методом предотвращения тяжелого течения и летальности при заражении коронавирусом является вакцинация. Однако пока нет данных, насколько прививки от COVID-19 будут эффективны против нового мутировавшего штамма Омикрон.