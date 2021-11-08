Штраф в 25 тыс. евро и арест: какое наказание за подделку COVID-сертификатов ожидает в странах мира. Инфографика

В то время, как в Украине только планируют ужесточение ответственности за подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов, во многих странах мира за это уже жестко наказывают. В частности, во многих европейских – санкции за такие проступки предусматривают от нескольких тысяч евро штрафа до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает издание "Слово и дело", составившее инфографику на основе информации из открытых источников. Так, в частности, самый большой штраф предъявителю фальшивого сертификата предусмотрен в Германии – вплоть до 25 тысяч евро. Кроме того, за хранение, использование и подделку ковид-сертификатов там предусмотрено до одного года лишения свободы и 5-10 лет – за организованное мошенничество.

Во Франции предъявителя поддельного сертификата вакцинации могут оштрафовать на сумму от 135 до 3750 евро, а также лишить свободы на полгода. А за хранение, использование и подделку COVID-сертификатов в этой стране грозит от 2 до 5 лет заключения.

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В Греции за предоставление фейкового сертификата ждет штраф до 5 тысяч евро. Аналогичный штраф грозит медицинским работникам за выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации или свидетельства о выздоровлении. Санкции в этой стране накладываются и на работодателя, не проверившего подлинность сертификата сотрудника – его могут оштрафовать на 10-50 тысяч евро, и за повторное нарушение сумма увеличится.

В Италии предъявителя ложного сертификата оштрафуют на 309-1549 евро. Также ему грозит лишение свободы от 1 до 5 лет.

За аналогичные действия в Канаде можно получить штраф от 750 до 100 тысяч канадских долларов, а также лишение свободы на 1 год.

В России за такие поступки предусматриваются, кроме штрафа и лишения свободы, еще и обязательные (до 480 часов) и исправительные (до 2 лет) работы.

Напомним, украинцев за подделку сертификата о вакцинации будут жестко наказывать многотысячными штрафами и тюрьмой до 3-х лет. Уголовная ответственность угрожает не только производителям липовых документов, но и обычным гражданам, которые купят и будут использовать фейковый COVID-сертификат.

Согласно предложенному в Раде законопроекту, за использование лицом поддельного документа о вакцинации грозит от 17 000 до 34 000 грн штрафа или тюрьма до 2-х лет, а медработника могут наказать штрафом от 34 000 до 68 000 грн или отправить в тюрьму на срок от 1 до 3 лет. А вот за изготовление и распространение таких фальшивок можно получить до 3 лет ограничения свободы или штраф в размере от 85 000 до 170 000 грн.

В то же время, в Украине могут упростить механизм "амнистии" граждан, которые приобрели поддельный COVID-сертификат и все же решили вакцинироваться. Однако сейчас такая процедура достаточно сложная. Также вскоре будет создана комиссия, которая будет проверять случаи госпитализации привитых от коронавируса.

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