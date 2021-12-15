Штамм Омикрон охватил уже 77 стран: в ВОЗ указали на опасность

Новый штамм коронавируса Омикрон за месяц успел охватить по меньшей мере 77 стран мира. Впервые этот вариант был обнаружен на юге Африки в начале ноября, и такие темпы распространения поражают специалистов.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова цитирует сайт ВОЗ.

"Сейчас 77 государств сообщили о случаях заболевания Омикроном. Но реальность такова, что он, вероятно, есть в большинстве стран, даже если он еще не зафиксирован", – подчеркнул он.

Гебрейесус признал, что этот штамм распространяется со скоростью, которой специалисты не наблюдали ни с каким предыдущим вариантом COVID-19.

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"Конечно, мы уже поняли, что недооцениваем этот вирус на свой страх и риск", – добавил глава ВОЗ.

По его убеждению, несмотря на легкое течение заболевания у людей, инфицировавшихся именно Омикроном, в скорости его распространения скрывается потенциальная опасность. Ведь большое количество самих случаев заражения способно снова повлиять на перегрузку систем здравоохранения.

Он призвал людей вакцинироваться против COVID-19 для сохранения жизни, а правительства стран – к справедливому распределению вакцин.

"Появление Омикрона побудило некоторые государства развернуть программы повышения эффективности вакцинации для всего взрослого населения. Даже несмотря на то, что нам не хватает доказательств эффективности бустерных доз против этого штамма", – отметил Гебрейесус.

Также подчеркнул, что на сегодняшний день 41 страна мира до сих пор не смогла вакцинировать как минимум 10% своего населения, тогда как 98 – не достигли показателя в 40%.

"Если мы покончим с неравенством, то покончим и с пандемией", – выразил убеждение глава ВОЗ.

Отметим: информация, поступающая из стран по заражению штаммом Омикрон, до сих пор обрывочна и нередко противоречива. Одни считают, что этот COVID-вариант более заразен, а прививка не гарантирует защиты, другие утверждают, что эта мутация может стать началом конца пандемии. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

британские ученые провели исследование и выяснили, что двух прививок против COVID-19 может оказаться маловато для защиты от варианта Омикрон. По их словам, две дозы вакцины дают недостаточно антител.

А ученые из ЮАР пришли к выводу, что две дозы Pfizer на 70% эффективны в защите инфицированных Омикроном от госпитализации. И в то же время только на 33% – от вероятности заразиться.