Штамм Дельта коронавируса оказался не более смертоносным, – специалист ВОЗ

Вариант коронавируса Дельта не является более смертоносным по сравнению со всеми другими штаммами этого вируса. По крайней мере на сегодня не зарегистрированы более высокие показатели по летальным исходам после инфицирования им.

В этом заверила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керкхове. А главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан напомнил об эффективности всех вакцин, передает The Guardian.

По словам специалиста, вариант Дельта может быть более заразным. Так, он примерно на 50% чаще передается, чем все предковые варианты Sars-CoV-2, которые впервые появились в Китае в конце 2019 года.

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"Несколько стран сообщили о повышенных показателях госпитализаций, но более высокие показатели смертности не были зарегистрированы из-за Дельты", – подчеркнула ван Керкхове.

Вместе с тем Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) начали изучать результаты исследования группы ученых из Канады, Сингапура и Шотландии, которые указывают на то, что штамм Дельта может представлять больший риск для наихудших результатов для здоровья, чем вариант Альфа, впервые обнаруженный в Британии.

В документе цитируется комбинация недавно полученных, еще не опубликованных данных из расследований вспышек COVID-19 и внешних исследований. Они якобы показывают, что вакцинированные лица, инфицированные Дельта, могут передавать вирус так же легко, как и не получившие прививку. Также такие люди имеют измеримую вирусную нагрузку, аналогичную невакцинированным и инфицированным этим вариантом.

Со своей стороны Майк Райан из ВОЗ заявил, что одобренные организацией вакцины остаются эффективными против этого заболевания, несмотря на растущие реальные свидетельства снижения их эффективности.

"Все вакцины, одобренные в настоящее время ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации. Мы все еще боремся с одним и тем же вирусом, который, однако, стал быстрее и лучше адаптироваться для передачи среди нас, людей, вот и все", – подытожил он.

Добавим: раньше в ВОЗ говорили, что мир рискует потерять успехи в борьбе с COVID-19, которые были достигнуты с большим трудом, из-за распространения штамма Дельта. Вариант обнаружили уже в 132 странах, он стал доминирующим.

А CDC сравнили Дельту с ветряной оспой по заразности. Также отметили, что он может вызвать тяжелое течение заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине, врач Ярно Хабихт заявил, что новая волна коронавируса в штамме Дельта грозит широко распространиться в стране уже к концу августа. И это несмотря на положительную динамику вакцинации среди украинцев.