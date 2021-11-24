Школьникам и учителям следует каждый день делать тест на COVID-19, – эпидемиолог

Возвращение школьников к очному обучению может вызвать новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Детям и учителям, даже вакцинированным, следует ежедневно делать быстрые тесты на COVID-19.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград. "Боюсь, что начало очного обучения для детей – чрезвычайно высок риск, который активизирует эпидемический процесс", – подчеркнула она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

В этом контексте медик привела пример Германии, где заболеваемость COVID-19 стремительно пошла вверх после отмены ряда ограничительных мер для школьников.

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"Новое эпидемическое осложнение, начавшееся в Германии, было связано с учебным процессом, с отменой ежедневного тестирования их на антиген, отменой ношения школьниками масок. Как результат – в Германии есть реальная четвертая волна, которая была обусловлена началом очного обучения в школах", – сказала Виноград.

"Дети становятся мостиком между разными семьями. Статус вакцинированности учителей не является гарантией того, что человек не заражен", – добавила она.

Чтобы снизить риски распространения вируса, эпидемиолог предложила ежедневно делать быстрый тест и детям, и учителям, и сотрудникам учебных заведений.

"Я за социализацию детей, я за качество обучения, но как эпидемиолог я призвала бы руководствоваться статусом каждого конкретного ребенка. Перед допуском ребенка в организованный коллектив – в садик, школу, университет – каждый должен быть обследован. То же самое должно касаться всех взрослых, которые будто бы вакцинированы", – заметила медик.

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 22 ноября, в общеобразовательных школах города Киева было возобновлено очное обучение. При этом действующие в "красной" зоне карантина ограничения по-прежнему действуют.