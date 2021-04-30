Семья из Италии приехала в Индию усыновить ребенка и застряла в охваченной коронавирусом стране

Семейная пара из Флоренции (Италия) – Симонетта Филиппини и Энцо Галли, приехавшие в Индию для того, чтобы усыновить там ребенка, столкнулись с тяжелой ситуацией с коронавирусом в стране. Теперь супруги вместе с девочкой не могут вернуться к себе на родину, так как у Симонетты подтвердился COVID-19.

Ее муж и их приемный ребенок здоровы, а вот женщину поместили сначала в больницу, а после перевели в отель для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Супруги назвали обстановку с COVID-19 в Индии "ужасной", они видели множество умирающих людей в больницах и стали свидетелями того, как тела умерших от коронавируса сжигали прямо на улицах.

Посольство Италии в Индии пришло на помощь к своим гражданам. Теперь у них есть разрешение покинуть страну, итальянцы могут вернуться в Европу рейсом Air France Нью-Дели – Париж, однако индийские власти запретили брать на борт пассажиров с COVID-19.

"Мы были очень осторожны, так как мы были в Индии, мы никогда не выходили из отеля, даже из номера. Я поняла, что заболела, только когда пришел результат теста, необходимого для отъезда, и мне стало плохо. Вот тогда и начался кошмар", – рассказала Симонетта.

Сейчас женщина уже чувствует себя лучше, несмотря на возникшие ранее проблемы с дыханием. При этом она переживает за свою маленькую дочь, усыновления которой она с мужем добивалась пять лет.

Они приехали в Индию две недели назад с Международной ассоциацией усыновлений вместе с еще 70 итальянцами и не ожидали, что все может обернуться таким образом. В подобной ситуации оказались еще три итальянские семейные пары в Калькутте, Дели и Мумбаи.

"Мы постоянно общаемся с семьей и мы надеемся, что они как можно скорее получат отрицательный тест и смогут отправиться домой", – сказал мэр города Кампи-Бизенцио, где живут супруги Галли.

Напомним, Украина с 00:00 2 мая запретила въезд из Индии из-за вспышки коронавируса в этой стране. Запрет касается иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля в Индии подтвердили еще более 379,4 тысячи случаев коронавируса, что стало рекордом для страны с начала пандемии. Всего на субконтиненте зарегистрировали уже свыше 18,3 млн заражений, более миллиона из которых – с начала этой недели.