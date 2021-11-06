Счет идет на минуты: врач из Киева рассказал, как спасают больных COVID-19 в реанимации

Ежедневно 5-я клиническая больница Киева принимает 20 больных коронавирусом, умирает – 2 человека, выписывают из медучреждения – 24. В основном болеет молодежь, которая имеет ряд сопутствующих заболеваний.

Как рассказала в интервью Сегодня заместитель главного врача по медицинской части Эльмира Мамедова, часто для спасения жизни человека требуются минуты, и, бывает, именно их и не хватает. Только 3 ноября врачи не успели спасти жизнь двоих людей.

Медик рассказала, что данная волна коронавируса протекает тяжелее. В больнице много молодых людей, у которых диагностирован сахарный диабет, а также те, кто имеет все признаки ожирения.

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"В больнице много тех, кому по 19, 20, 30 лет. Ожирения очень много. Я не думала, что это такая распространенная болезнь среди молодежи", – сказала Мамедова.

Она отметила, что если в первую волну коронавируса выживали пациенты даже за 90 лет, то сегодня в реанимацию попадают и молодые люди.

Также в больнице рассказали, что состояние здоровья больных в эту волну коронавируса меняется очень быстро.

"Всего за час пациенту с COVID-19 может стать плохо", – поделились медики.

Определенную трудность у медперсонала вызывает и измерение сатурации.

"Ее нужно мерить очень аккуратно и быстро. Человек же находится на кислороде. Чтобы померить сатурацию, маску нужно снимать, но человеку в этот момент может стать плохо. Врач не должен упустить этот момент и сразу должен вернуть больному кислород. Это все очень серьезно", – добавили врачи.

Также в больнице подчеркнули, что 99,9% из тех, кто попал к ним в больницу с диагнозом коронавирус не были вакцинированы от инфекции.

Как сообщил Минздрав, в Украине 4 ноября, зафиксировано почти 26,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, что немного ниже, чем накануне. Госпитализированы за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Летальных случаев зафиксировано – 696.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе фиксируется рост заболевания коронавирусом. Как считают специалисты всплеск заболевания произошел из-за низкой вакцинации в отдельных странах.