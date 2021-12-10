Аналитик KSE оценил вероятность введения обязательной COVID-вакцинации в Украине

В Украине, демонстрирующей сравнительно невысокие темпы вакцинации населения против коронавируса, могли бы ввести обязательные прививки для всех взрослых. Но только в случае сильных вспышек инфекции и учитывая все аспекты такого решения.

Таким мнением поделился руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в интервью "РБК-Украина". Вопрос об обязательной иммунизации он назвал похожим на вопрос о необходимости введения локдауна.

"Ибо если отвечать с эпидемиологической точки зрения на вопрос, нужен ли жесткий карантин, то да, нужно всегда вводить локдаун, чтобы не было распространения заболеваемости. Но есть реальная жизнь, экономика, в которой мы живем. И ни одна страна не позволяет себе полностью сидеть в тотальном локдауне. Такая же ситуация и с обязательной вакцинацией", – выразил убеждение аналитик.

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По его словам, нужно наращивать темпы иммунизации и охватывать прививками все большее количество людей. Обязательство вакцинироваться, по мнению Ганиченко, могло бы стать одним из механизмов того, как добиться такой цели.

"Но и тут есть несколько аспектов – юридический и нравственный. Такие комплексные вопросы, в которых мы не являемся специалистами, мы не комментируем. Нет однозначного ответа", – подчеркнул представитель KSE.

Он добавил, что сейчас в Украине уровень заболеваемости коронавирусом падает. В целом же ни в одном из регионов ситуация относительно пандемии у нас, считает аналитик, не была настолько критична "как в других европейских государствах".

"То есть Украина пока проходит все волны не хуже, чем отдельные европейские страны. Это неплохо. Что будет дальше? Если появятся какие-то абсолютно чрезвычайные пики заболеваемости или новые мутации, которые будут приводить к сильным вспышкам, – это будет уже другой контекст, в котором нужно будет однозначно рассматривать и такие вопросы (обязательной вакцинации или локдауна. – Ред.). Но комплексно, учитывая все аспекты", – подытожил Ганиченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 9 декабря в Украине вакцинация против COVID-19 стала обязательной, например, для работников органов исполнительной власти, а также сотрудников "Укрзалізниці" и "Укрпочты". Теперь тех, кто не имеет прививки, будут отстранять от работы.