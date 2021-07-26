Рубан рассказал, как Киев может избежать нового локдауна: есть одно условие
Новый штамм коронавируса Дельта может стать причиной для введения жесткого локдауна в Киеве уже с сентября. Однако если к тому времени 1 млн жителей столицы защитят себя вакцинами, ограничительных мер можно будет избежать или значительно ослабить.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава Госпотребслужбы Игорь Рубан. Он отметил, что городские власти Киева делают все возможное, чтобы подготовить больницы к новой вспышке пандемии и массовой госпитализации зараженных Значительно снизить масштабы третьей волны может активная вакцинация населения.
"Если провести вакцинацию 1 миллиона человек в Киеве, с учетом тех, кто переболел, то локдаун можно будет не вводить. Иммунизация предотвратит высокое распространение болезни среди киевлян", – заметил Рубан.
Что касается дистанционного обучения в киевских школах, то здесь он посчитал, что давать такие прогнозы довольно рано.
"Однако если 100% педагогов и других сотрудников образовательных учреждений успеют получить прививку до 1 сентября, то такая надобность отпадет", – пояснил чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Минздрав сообщил о старте пятого этапа массовой вакцинации в стране. Это означает, что получить прививку против COVID-19 стало еще проще, а также нет необходимости предварительной записи.
Главный санврач Украины Игорь Кузин указал, что избежать "красной" зоны осенью не удастся, но те, кто получил прививку, будут пользоваться преимуществами.
В ВОЗ в свою очередь отметили главную проблему с вакцинами в Украине, что может серьезно отразиться при третьей волне в варианте Дельта.
Тем временем украинским лидером по числу желающих получить прививку против коронавируса в сутки остается Харьков.
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