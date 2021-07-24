Россия устроила 'критические проблемы с вакцинацией' в Аргентине: что произошло

Контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентину оказался под угрозой разрыва. Власти этой страны заявили, что в июле недополучили 5,5 млн доз первого компонента препарата и 13,1 млн доз второго.

Об этом сообщила аргентинская газета La Naсion со ссылкой на советницу президента Аргентины Сесилию Никколини, которая написала о проблеме с поставками в письме первому заместителю гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Анатолию Браверману.

Ожидалось, что поставки российской вакцины от COVID-19 наладятся после разговора с участием министра здравоохранения Аргентины Карлы Визотти и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, но "стало еще хуже", отметила в письме Никколини.

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При этом аргентинские власти выразили понимание дефицита и производственных трудностей, которые возникли несколько месяцев назад. Но прошло уже семь месяцев, а график поставок сильно отстает. Сесилия Никколини также добавила, что ее государство начинало получать вакцины от других поставщиков на регулярной основе и с соблюдением графиков.

Никколини отметила, что недавно был издан указ президента, который позволяет подписывать контракты с американскими компаниями и получать пожертвования от Соединенных Штатов. Поставки могут быть уже в этом году и они также касаются вакцин для детей.

Представители властей Аргентины отметили что всегда делали "все возможное, чтобы обеспечить максимальный успех" российской вакцины, но РФ оставила очень мало вариантов, чтобы "продолжать борьбу за этот проект".

Отметим, Аргентина договорилась о закупке 22 млн доз вакцины российской вакцины "Спутник V". На данный момент 9,4 млн человек получили первую дозу вакцины, вторую – всего 2,5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон призвал ЕС не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая.