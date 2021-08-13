Россия побила новый рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

В Российской Федерации за четверг, 12 августа, подтвердили 815 смертей от коронавируса. Это стало новым суточным рекордом (накануне было 808).

На сегодня в стране официально зарегистрировано свыше 168,8 тыс. летальных случаев, связанных с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по болезни, передает "Интерфакс", а также международного портала Worldometers.

Отмечается, что больше всего смертей зафиксировали в столице РФ Москве – 59, а также в Санкт-Петербурге – 42 и Краснодарском крае – 33.

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Помимо этого, за сутки в стране прибавилось 22 277 заражений в 85 регионах. Из новых инфицированных у 8,3% людей якобы не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В Москве COVID-19 выявили в 2529 человек, еще в 1223 – в Московской области, а также 1810 случаев в Санкт-Петербурге.

По данным Worldometers, Россия находится на четвертом месте среди стран мира по количеству заражений коронавирусом. Так, с начала пандемии там подтверждено 6 557 068 всех инфицирований, из которых 168 864 – смерти, а 5 848 340 – выздоровления. Активными больными остаются примерно 540 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в РФ заявили, что один больной коронавирусом заразил им 1500 человек. Специалисты не исключили, что речь может идти об инфицировании более заразным штаммом COVID-19 Дельта.