Россия обошла США по числу смертей от COVID-19 за сутки, на третьем месте – Венгрия

Российская Федерация выбилась в лидеры по суточному приросту смертей от коронавируса. Там обнаружили 1121 новый летальный случай из-за осложнений болезни.

По этому показателю страна обошла США (+549 смертей), а на третье место вышла Венгрия (+455). Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который обновляет их на основе официальной информации от министерств здравоохранения разных государств.

В настоящее время на портале опубликована статистика по COVID-19 за 12 декабря. Согласно ей, Россия замкнула тройку лидеров по приросту заражений.

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В частности, таких в стране выявили более 29 тысяч. Больше только в США – 95,3 тыс. и Британии – 54,6 тыс.

В общей сложности за время пандемии в РФ диагностировали более 10 миллионов инфицирований коронавирусом. Из них болезнь оказалась смертельной для 290,6 тысяч жителей. В то же время более 8,7 млн ее побороли. По информации на Worldometers, активными больными в России остаются около 986 тысяч человек.

Что касается Венгрии, где заявили о первых инфицированиях штаммом Омикрон, то там за сутки подтвердили более 16 тыс. заражений. По этому показателю страна заняла 7-е место в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин похвастался тем, что якобы принял экспериментальную вакцину против COVID-19 в виде "порошка". Он заявил, что ничего не ощутил после этого.