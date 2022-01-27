Ривненская область перешла в "красную" зону карантина: какие ограничения действуют с 27 января

С полуночи 27 января на территории Ривненской области установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Теперь в регионе будет установлен ряд ограничений, соответствующих этой карантинной зоне.

Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям еще 25 января, сообщил в своем Telegram министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Согласно правилам адаптивного карантина, в учреждения в регионе теперь будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации или результата теста на коронавирус.

Кроме того, в области будет запрещена:

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работа заведений питания, кроме доставки по адресу и заказов в формате "с собой";

работа образовательных учреждений, где полностью вакцинировано менее 100% работников, кроме детсадов и начальных классов школ;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;

работа непродовольственных рынков, магазинов, спортзалов, фитнес-клубов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры.

В то же время, если 100% работников и посетителей учреждений или массовых мероприятий полностью вакцинированы, или они имеют отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, действующий 72 часа, или сертификат выздоровления, ограничения не будут действовать.

Кроме того, даже при наличии COVID-сертификата в регионе будут продолжать действовать запреты:

на работу учебных заведений, где на самоизоляции находятся более 50% соискателей образования и сотрудников;

на пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Отметим, по состоянию на 26 января в Риненской области было выявлено 1110 новых случаев заболевания коронавирусом. В результате болезни умерли 6 человек, еще 149 удалось ее преодолеть. В регионе остается еще 589,6 активных больных 100 тыс. населения.

Кроме того, согласно данным Минздрава, в Ривненской области несколько дней подряд превышены показатели выявления случаев инфицирования (20,9% при норме 20%) и динамика уровня госпитализаций (98,6% при норме 50%).

Напомним, 24 января на территории Ивано-Франковской области также установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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МОН выступает за введение дистанционного обучения в учебных заведениях. Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации.