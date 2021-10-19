538 умерших от ковида за сутки. Такого ещё не было.

Они не вчера заболели. Две недели назад. Те, кто вчера заболел, подойдут через две недели. И их, скорее всего, будет больше.

Европа кнутом и пряником провакцинировав большинство населения, вернулась к обычной жизни. Люди работают, учатся, отдыхают, путешествуют. Мы со своими 15 процентами – готовимся опять засесть на локдаун. Рядком. И вакцинированные, и нет. Закроются школы, садики, рестораны, магазины. Кроме Эпицентра, естественно, и ресторана Велюр.

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Про "віденську каву на вікенд" забудьте минимум до Нового года. Перестанут пускать. Потому что 15 процентов – это ни о чем. И даже 30 будет ни о чем.

Кто виноват? Да хр*н его знает. То ли "злочинна влада", которая у нас сейчас "за всё хорошее". А за "всё плохое" –то не она. За него у нас никто. То ли "злочинний народ", который, наслушавшись и начитавшись всякой х*рни, борется с ковидом не вакциной, а витамином D и хозяйственным мылом. Наверное, это тот редкий случай единения, о котором писал классик, правда, по другому поводу. Когда верхи не могут, а низы не хотят.

У нас свой путь. У нас всегда всё должно рассосаться само. Мы должны лично об каждый столб и на каждые грабли. Как в том анекдоте старом. Попали к дикарям на необитаемый остров американец, француз, русский и украинец. Каждому задание на выбор: заплатить 5 тысяч долларов, съесть килограмм соли или его должно "полюбить" всё племя. Тогда отпустят. Американец выбрал деньги. Француз выбрал любовь. Русский выбрал соль. Выполнили, уплыли. Украинец умный. Подумал, говорит, буду есть соль. Вроде ничего. Полкило съел, плачет, не могу больше. Давайте "любите". До середины племени дошел, всё, не могу. Давайте счет, куда деньги переводить... Извините за грустный анекдот.

В общем, мораль такова. Готовьте задницу, деньги, или бегите вакцинироваться, кто успеет.

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