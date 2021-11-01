Реанимации 'забиты', люди задыхаются. Фоторепортаж из главной COVID-больницы Харькова

Харьковская область уже несколько дней остается среди лидеров по распространению коронавируса в Украине. За прошедшие сутки там подтвердили еще 1127 случаев заражения, койкофонд заполнен на 68,8%.

К тому же в больницах находятся преимущественно тяжелые пациенты, которые из-за болезни не в состоянии самостоятельно дышать. О том, как выглядят коронавирусные палаты и насколько тяжело людям дается борьба с COVID-19, показал "Телеграф" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Корреспондент издания, в частности, побывал в Харьковской областной инфекционной больнице №22, расположенной по проспекту Героев Сталинграда, 160 в облцентре.

Видео дня

Фото довольно жуткие даже для тех, кто не сталкивался с коронавирусом до сих пор. А вот для харьковских медиков это – реалии повседневности вот уже более полутора лет пандемии.

Согласно официальным данным, за это время на Харьковщине было выявлено 207 642 случая инфицирования коронавирусом, из которых 4722 человек скончались, а 169 967 – вылечились. Активными больными являются около 33 тысяч жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Тарас Жиравецкий выразил убеждение, что этот всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине возник и из-за штамма Дельта в том числе. По его словам, этот вариант почти не оставляет шанса не заразиться им.