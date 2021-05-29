Разжижение крови при COVID крайне опасно для пожилых, – врач
Неконтролируемый прием медицинских препаратов для разжижения крови во время заболевания на коронавирус может приводить к тяжелым последствиям, особенно у людей пожилого возраста. В частности, возможны крайне опасные кровотечения.
Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказал врач-отоларинголог Александр Васильев. "Мы уже видим очень тяжелых пациентов с кровотечениями, которых до этого мы не встречали. Это кровотечения, которые иногда остановить крайне трудно", – подчеркнул он.
Как пояснил медик, люди старшего возраста гораздо сложнее переносят заболевание, особенно если ведут малоподвижный образ жизни.
"Человек, который ведет малоподвижный образ жизни и имеет много хронической патологии, будет переносить это заболевание намного тяжелее, что мы и наблюдали во время последней волны. Очень много пожилых людей заболело и очень много переносило тяжело и даже были летальные случаи", – констатировал он.
При этом некоторые пациенты неконтролируемо принимают препараты, разжижающие кровь. "Очень многие пациенты бесконтрольно, особенно среди пожилых людей принимали медикаменты, которые разжижают кровь. А это носовые кровотечения. Бабушки, дедушки очень много страдают этой патологией. Повышение артериального давления приводит к возникновению кровотечения из носа. А если на этом фоне они еще и принимают препараты, которые разжижают кровь, эти кровотечения становятся гораздо тяжелее", – рассказал врач.
В этом контексте он рассказал о случае тяжелого кровотечения, с которым недавно столкнулся в своей врачебной практике. "Несколько дней назад я останавливал кровотечение человеку. Мужчина после COVID. Настолько сильно кровило, что я за свои 13 лет практики ни разу такого не встречал. Дошло до переливания крови", – сказал медик.
Как писал OBOZREVATEL, ученые объяснили, почему проблемы с дыханием остаются у некоторых пациентов, перенесших COVID-19, после выздоровления.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.