Разведка США рассказала, откуда взялся коронавирус

Спецслужбы США пришли к выводу, что коронавирус COVID-19, получивший масштаб пандемии, не был выращен искусственно как биологическое оружие. Природа вируса имеет две вероятных формы возникновения, но для подтверждения гипотез все еще не хватает образцов.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на слова руководство Офиса национальной разведки США (ODNI). Исследования продолжаются, но уже сейчас государственное ведомство отрицает производство вируса целенаправленно против человечества.

"Наиболее вероятно, что коронавирус был создан естественным путем при контакте зараженного животного с человеком или как результат ошибки в условиях лабораторной работы. Сегодня две эти гипотезы имеют одинаковое право на существование, но исследования продолжаются", – указано в сообщении.

Видео дня

Напомним, что впервые осложненный случай пневмонии, который сопровождался непривычным прекращением функций органов обоняния и вкуса был зафиксирован в декабре 2019 года в китайской провинции Китая. Большинство заболевших находились в предельной близости с продуктовым рынком в Ухани, где продается бесчисленный ассортимент морских продуктов, а также рептилий, насекомых и рукокрылых. По мнению ученых, именно прямой контакт панголинов с летучей мышью произвел рекомбинацию коронавирусов этих животных, одно из которых купил и съел первый пациент с COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, спустя почти два года коронавирус продолжает мутировать. Новый штамм Дельта вызывает у пациентов потребность в значительно большем количестве кислорода.