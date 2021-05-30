Разведка Британии назвала правдоподобной версию об утечке COVID-19 из лаборатории – СМИ

Британская разведка считает правдоподобным то, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса с Уханьского института вирусологии в Китае. Ранее мыслям ученых о лабораторном происхождении этого вируса не давали хода.

Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах Соединенного Королевства. Отмечается, что новые выводы были сделаны после проведения переоценки позиции относительно этой версии, которая в итоге перешла в разряд правдоподобных.

Журналисты также привели мнение собеседников из американской разведки. Там, в частности, обеспокоены, что если не найти точную причину возникновения инфекции, которая поразила весь мир, то это может повториться снова.

Что интересно, раньше теории ученых, которые заявляли о лабораторном происхождении COVID-19, не разглашали массово, их не публиковали в научных журналах. Сейчас же норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже более года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение. Издание подчеркивает, что пока публикация вышла в новом ежеквартальном журнале Кембриджского университета QRB Discovery, однако основную тему публикации пришлось изменить.

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Добавим: версию о том, что пандемия началась после утечки вируса из лаборатории в Ухане, сначала отвергали как теорию заговора, однако в последние недели она набирает обороты.

Ранее одно из американских изданий, ссылаясь на секретный отчет разведки США, написало, якобы по меньшей мере трое ученых из китайского Института вирусологии в Ухане переболели коронавирусом еще до начала пандемии в 2019 году.

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