Разумков фотографировался с депутатами без масок, а через пару часов заявил о заражении COVID-19, – журналист

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Разумков фотографировался с депутатами без масок, а через пару часов заявил о заражении COVID-19, – журналист

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков якобы фотографировался рядом с нардепами без масок. Журналист Алексей Братущак утверждает, что снимок делался за несколько часов до того, как спикер ВР узнал о заражении коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Отметим, что Разумков заболел COVID-19 уже второй раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Это фото просто прекрасное. Спустя пару часов после фотосессии чувак по центру обнародует в сети свой позитивный ПЦР-тест", – отметил Братущак.

Журналист подчеркнул, что Разумков был также на Молитвенном завтраке.

Фото Дмитрия Разумкова в Раде с нардепами.
Видео дня

"Интересно, другие нардепы и 1000 участников молитвенного завтрака уйдут на самоизоляцию?" – задается он вопросом.

Братущак призвал украинцев вакцинироваться и даже в этом случае носить маски в помещении.

Пост Алексея Братущака.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков уже во второй раз заразился COVID-19. Еще в августе парламентарий публично признался, что на тот момент вакцинирован против коронавирусной болезни он не был, а причину отказа пояснил тем, что у него есть антитела после выздоровления.

Отметим, что глава ВР болел коронавирусом вместе со своими родными в ноябре 2020 года.

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