Разумков фотографировался с депутатами без масок, а через пару часов заявил о заражении COVID-19, – журналист
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков якобы фотографировался рядом с нардепами без масок. Журналист Алексей Братущак утверждает, что снимок делался за несколько часов до того, как спикер ВР узнал о заражении коронавирусом.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Отметим, что Разумков заболел COVID-19 уже второй раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Это фото просто прекрасное. Спустя пару часов после фотосессии чувак по центру обнародует в сети свой позитивный ПЦР-тест", – отметил Братущак.
Журналист подчеркнул, что Разумков был также на Молитвенном завтраке.
"Интересно, другие нардепы и 1000 участников молитвенного завтрака уйдут на самоизоляцию?" – задается он вопросом.
Братущак призвал украинцев вакцинироваться и даже в этом случае носить маски в помещении.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков уже во второй раз заразился COVID-19. Еще в августе парламентарий публично признался, что на тот момент вакцинирован против коронавирусной болезни он не был, а причину отказа пояснил тем, что у него есть антитела после выздоровления.
Отметим, что глава ВР болел коронавирусом вместе со своими родными в ноябре 2020 года.
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