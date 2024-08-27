Пышные творожные оладьи: делимся рецептом самого удачного теста
Домашние оладьи могут быть идеальным блюдом для быстрого завтрака и перекуса. Для того, чтобы они были пышными, вкусными и удачными, в тесто нужно добавить разрыхлитель и готовить тесто лучше на кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных, вкусных, мягких оладий с творогом.
Советы: ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если из холодильника, то дайте готовому тесту постоять минут 20. Готовое тесто уже не нужно перемешивать, аккуратно набирать ложкой и жарить оладьи.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2-3 ст.л.
- соль – щепотка
- кефир – 150 г
- кисломолочный творог – 200 г
- мука – 180 г
- сода – 1 ч.л.
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте сахар, соль, взбить венчиком. Далее добавьте кефир, перемешайте. Всыпьте творог, вымешайте до однородной массы без комочков, словно растирая сыр.
2. Просейте туда муку, сверху на муку соду, еще раз перемешайте до однородности.
3. Выложите оладьи на разогретую с маслом сковородку и на среднем огне обжарьте с двух сторон.
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