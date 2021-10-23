Пункты вакцинации против COVID-19 откроют на железнодорожных вокзалах всех областных центров: названа дата

Пункты вакцинации против коронавирусной болезни появятся на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах Украины. 23 октября, кроме тех, что открыли ранее, начали функционировать пункты в Мариуполе и Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Укрзалізниця". В других городах они начнут работу с 25 октября. С понедельника прививки против COVID-19 украинцы также смогут получить в аэропорту "Борисполь".

Речь идет о городах:

Кривой Рог

Николаев

Херсон

Ковель

Никополь

Подольск

Черновцы

Разделение

С 21 октября пункты для получения прививки открыли на железнодорожных вокзалах Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ривне, Хмельницкого и Ужгорода.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, которые должны были садиться в поезд.

"Путешествия должны быть безопасными", – считает министр. Он рассказал, что в ведомстве совместно с Министерством здравоохранения планируют открыть центры для вакцинации населения также на автовокзалах, в почтовых отделениях и в аэропортах.

Как добавил и.о. члена правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский, по состоянию на утро 23 октября во пунктах прививок на железнодорожных вокзалах вакцину получили более 2000 человек.

По его словам, в компании планируют ускорить вакцинацию работников УЗ. Сейчас прививки получили 30% проводников, однако в ближайшее время эта цифра, как отметил Перцовский, должна быть увеличена вдвое.

Напомним: новые правила перевозки пассажиров во время карантина из-за коронавируса Кабинет министров принял 13 октября. Они начали действовать с 21 октября. Ограничения распространяются на дальние межобластные пассажирские сообщения. Исключением является пассажиры до 18 лет.

Аналогичные ограничения также введены для межобластных автобусных перевозок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября на автостанции "Киев" правоохранители проверяли наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у пассажиров автобусов дальнего следования. Если у людей не было необходимых документов, такие машины не выпускали на рейс.