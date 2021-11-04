Досенко: врачей-антипрививочников нужно увольнять, Минздрав провалил COVID-вакцинацию

Вадим Колодийчук
Вадим Колодийчук
Covid
4 минуты
344
Профессор Досенко заявил, что в Украине провалили кампанию по вакцинации

Движение врачей-антивакцинаторов представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины. Эти люди, называющие себя медицинскими работниками, которые с телеэкранов заявляют о том, что прививка от COVID-19 не обязательна, профессионально непригодны и подлежат увольнению.

Кампания по вакцинации в Украине фактически провалена. В таких условиях ежедневный прирост новых случаев заболевания коронавирусом может достигать 50 тысяч.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А.Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. Далее приводим его прямую речь (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца публикации).

Видео дня
Врачи-антивакцинаторы – не медики, они заслуживают увольнения

Есть провал вакцинальной кампании. В этом можно обвинить Минздрав... Что-то улучшается, меняется, но не находятся нужные слова и средства, чтобы убедить людей вакцинироваться.

К сожалению, в этом очень негативную роль играют люди с высшим медицинским образованием и даже с научными степенями, которые через СМИ и в социальных сетях распространяют месседжи, что это совсем не обязательно, это не нужно.

Антивакцинаторское движение именно врачей наводит меня на очень простую мысль, которая как-то не заходит нашей власти: у нас катастрофическая ситуация с медицинским образованием. Здесь уже следует применять ургентные хирургические методы.

Это явка с повинной, это роспись в собственной непрофпригодности. Невакцинированный врач на сегодняшний день должен быть уволенным врачом. Я говорю ужасные вещи, возможно, у кого-то это вызовет возмущение, но в принципе это доказательство, что этот врач не понимает медицину, не понимает эпидемиологию или, возможно, забыл.

Они наносят непоправимый вред, поэтому этим должны заинтересоваться СНБО, СБУ. Это прямая угроза национальной безопасности.

С соседями старшего возраста следует говорить о вакцинации.
Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами

Мы имеем уровень заболевших людей. Можно вычислить процент переболевших людей добавить сюда тех, кто полностью вакцинированы, и мы все равно получим очень маленькую цифру, которая не достигает предела коллективного иммунитета – 70%+. Поэтому любая заболеваемость будет вполне логичной.

Какое количество людей заболеет и умрет, легко предсказать. Нет никаких оснований полагать, что мы на плато и дальше будет уменьшение. Возможно, на время уменьшение, а затем будет повышение. Ничего приятного современная научная медицина, эпидемиология не может нам сказать.

Может быть 40, 50 тысяч новых больных в сутки, могут отсутствовать места в реанимациях, дефицит кислорода. Система перегружена, у нее нет возможностей для увеличения мощности.

"В Украине нет эпидемиологов, Минздраву доверять нельзя"

Нет специалистов. И снова мы возвращаемся к уровню медицинского образования в Украине. Каждый год мы выпускаем еще менее квалифицированных врачей.

У нас в стране нет эпидемиологов. Не сложилась научная школа по инфекционным болезням. Некому доверять в Минздраве.

Минздрав в плане вакцинации выполняет все советы ВОЗ. Но что касается локдауна – это внутренние локальные вопросы. Там не может быть все написано для каждой страны. Поэтому такие решения должен принимать специалист, а лучше – совет специалистов, действительно понимающих в науке под названием "эпидемиология".

Если своих нет и мы, конечно, не успеем подготовить, то таких специалистов одалживают, нанимают. Нам нужна помощь международного сообщества для того, чтобы не ошибиться в такого рода решениях, касающихся жизнедеятельности многих людей и их благосостояния.

О бустерной дозе вакцины от коронавируса в Украине говорить рано.
До бустерной дозы Украине еще далеко

Следует вакцинировать хотя бы двумя дозами вакцин, которые у нас есть в достаточном количестве. Гораздо больше, чем мы успеем использовать до конца года.

У нас вообще речь не о бустерных дозах. Речь идет об огромном количестве людей, которые без принуждения не пошли на вакцинацию. А сейчас пошли только потому, что государство правильно ввело ограничения для определенных категорий и даже связанные с выполнением профессиональных обязанностей.

Сознательные люди получили свои дозы и не болеют. В реанимациях, в инфекционных отделениях 95% не вакцинировано ни одной дозой.

О каких бустерных дозах здесь можно говорить? Для Украины это совершенно неактуальный вопрос. Дай бог нам донести до населения эти две дозы.

Почему следует общаться с соседями и спрашивать их о вакцинации

Нужно искать разные пути, доносить информацию до каждой бабушки, до каждого дедушки, в каждом поселке, в каждом районе, в каждом городе – любым способом. Нужно показывать людей, которых вывозят из реанимации.

У меня родился такой призыв: чтобы каждый в своем подъезде постучался в дверь к своим соседям, спросил у них, все ли у них хорошо, как они чувствуют себя и действительно ли они вакцинированы.

Возможно, пожилым людям нужно показать, как просто записаться на вакцинацию, как избежать очереди. Возможно, подвезти своим авто к пункту вакцинации. Надо донести эту информацию до всех людей, живущих рядом с вами. Мягко, но убедительно им донести необходимость вакцинироваться прямо сейчас.

Мне очень хочется верить, что совместными усилиями и власти, и журналистов, и ученых, и правоохранительных органов, СНБО, СБУ нам удастся убедить население вакцинироваться, и в следующем году у нас будет совсем другая ситуация.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаТретья доза от коронавирусаВакцинация в Украине и миреКоронавирусПрямая трансляцияЭфиры Obozrevatel TVНовости Obozrevatel TVИтогиМинистерство здравоохраненияВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)Виктор ДосенкоВиктор ЛяшкоМаксим Степанов