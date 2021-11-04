Досенко: врачей-антипрививочников нужно увольнять, Минздрав провалил COVID-вакцинацию

Движение врачей-антивакцинаторов представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины. Эти люди, называющие себя медицинскими работниками, которые с телеэкранов заявляют о том, что прививка от COVID-19 не обязательна, профессионально непригодны и подлежат увольнению.

Кампания по вакцинации в Украине фактически провалена. В таких условиях ежедневный прирост новых случаев заболевания коронавирусом может достигать 50 тысяч.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А.Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. Далее приводим его прямую речь (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца публикации).

Видео дня

Есть провал вакцинальной кампании. В этом можно обвинить Минздрав... Что-то улучшается, меняется, но не находятся нужные слова и средства, чтобы убедить людей вакцинироваться.

К сожалению, в этом очень негативную роль играют люди с высшим медицинским образованием и даже с научными степенями, которые через СМИ и в социальных сетях распространяют месседжи, что это совсем не обязательно, это не нужно.

Антивакцинаторское движение именно врачей наводит меня на очень простую мысль, которая как-то не заходит нашей власти: у нас катастрофическая ситуация с медицинским образованием. Здесь уже следует применять ургентные хирургические методы.

Это явка с повинной, это роспись в собственной непрофпригодности. Невакцинированный врач на сегодняшний день должен быть уволенным врачом. Я говорю ужасные вещи, возможно, у кого-то это вызовет возмущение, но в принципе это доказательство, что этот врач не понимает медицину, не понимает эпидемиологию или, возможно, забыл.

Они наносят непоправимый вред, поэтому этим должны заинтересоваться СНБО, СБУ. Это прямая угроза национальной безопасности.

Мы имеем уровень заболевших людей. Можно вычислить процент переболевших людей добавить сюда тех, кто полностью вакцинированы, и мы все равно получим очень маленькую цифру, которая не достигает предела коллективного иммунитета – 70%+. Поэтому любая заболеваемость будет вполне логичной.

Какое количество людей заболеет и умрет, легко предсказать. Нет никаких оснований полагать, что мы на плато и дальше будет уменьшение. Возможно, на время уменьшение, а затем будет повышение. Ничего приятного современная научная медицина, эпидемиология не может нам сказать.

Может быть 40, 50 тысяч новых больных в сутки, могут отсутствовать места в реанимациях, дефицит кислорода. Система перегружена, у нее нет возможностей для увеличения мощности.

Нет специалистов. И снова мы возвращаемся к уровню медицинского образования в Украине. Каждый год мы выпускаем еще менее квалифицированных врачей.

У нас в стране нет эпидемиологов. Не сложилась научная школа по инфекционным болезням. Некому доверять в Минздраве.

Минздрав в плане вакцинации выполняет все советы ВОЗ. Но что касается локдауна – это внутренние локальные вопросы. Там не может быть все написано для каждой страны. Поэтому такие решения должен принимать специалист, а лучше – совет специалистов, действительно понимающих в науке под названием "эпидемиология".

Если своих нет и мы, конечно, не успеем подготовить, то таких специалистов одалживают, нанимают. Нам нужна помощь международного сообщества для того, чтобы не ошибиться в такого рода решениях, касающихся жизнедеятельности многих людей и их благосостояния.

Следует вакцинировать хотя бы двумя дозами вакцин, которые у нас есть в достаточном количестве. Гораздо больше, чем мы успеем использовать до конца года.

У нас вообще речь не о бустерных дозах. Речь идет об огромном количестве людей, которые без принуждения не пошли на вакцинацию. А сейчас пошли только потому, что государство правильно ввело ограничения для определенных категорий и даже связанные с выполнением профессиональных обязанностей.

Сознательные люди получили свои дозы и не болеют. В реанимациях, в инфекционных отделениях 95% не вакцинировано ни одной дозой.

О каких бустерных дозах здесь можно говорить? Для Украины это совершенно неактуальный вопрос. Дай бог нам донести до населения эти две дозы.

Нужно искать разные пути, доносить информацию до каждой бабушки, до каждого дедушки, в каждом поселке, в каждом районе, в каждом городе – любым способом. Нужно показывать людей, которых вывозят из реанимации.

У меня родился такой призыв: чтобы каждый в своем подъезде постучался в дверь к своим соседям, спросил у них, все ли у них хорошо, как они чувствуют себя и действительно ли они вакцинированы.

Возможно, пожилым людям нужно показать, как просто записаться на вакцинацию, как избежать очереди. Возможно, подвезти своим авто к пункту вакцинации. Надо донести эту информацию до всех людей, живущих рядом с вами. Мягко, но убедительно им донести необходимость вакцинироваться прямо сейчас.

Мне очень хочется верить, что совместными усилиями и власти, и журналистов, и ученых, и правоохранительных органов, СНБО, СБУ нам удастся убедить население вакцинироваться, и в следующем году у нас будет совсем другая ситуация.