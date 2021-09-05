Профессор Досенко: Дельта-штамм – особый, вакцины работают, но локдаун не исключен

Дельта-штамм коронавируса – особенный среди остальных вариантов SARS-CoV-2 и потенциально является более опасным. Пока что нет научных доказательств того, что третья доза вакцины действительно нужна. Доказано, что две дозы как минимум в каждом втором случае защищают от заражения коронавирусом и тяжелое течение болезни вакцинированным не угрожает.

Если в Украине будет введен локдаун, вакцинированные не должны иметь преференций, поскольку могут передавать вирус. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. Далее приводим его прямую речь.

Дельта-вариант коронавируса отличается от предыдущих. Это подтверждено. Еще не так много научных публикаций на эту тему, но врачи разных стран утверждают, что клиническое течение отличается от предыдущих вариантов SARS-CoV-2.

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В частности, достаточно характерным признаком заболевания коронавирусом является потеря обоняния. А для Дельты это менее характерно. Для предыдущих штаммов характерен более острый период, а для Дельты не так остро. Относительно тяжести и смертности заболевания данные противоречивы. Не точно, что эти показатели выше.

Вообще, штаммов много, уже заканчиваются буквы греческого алфавита. Но именно к Дельта-варианту приковано особое внимание, потому что он действительно отличается. В частности, своей контагиозностью (заражением. – Ред.). Есть данные о темпах распространения, и они, скорее всего, превышают темпы распространения предыдущих вариантов. И это уже создает угрозу.

Для клиницистов нет необходимости определять, какой именно вариант коронавируса поразил человека. Врач будет лечить SARS-CoV-2 и его осложнения, каким бы вариантом он ни был вызван. Специфической, особой терапии нет. Поэтому для них это лишняя информация. Возможно, пациенту будет приятно похвастаться перед другим пациентом, мол, у меня Дельта.

Это, скорее, имеет статистический характер. Это интересно ученым, интересно эпидемиологам, которые исследуют распространение того или иного штамма. Есть тесты, в том числе и украинские, на определение именно Дельта-варианта.

Что касается третьей дозы вакцины нет рекомендации ВОЗ. Эта информация пошла из стран, которые начали клинические исследования необходимости третьей дозы, в частности, из Израиля. Это научный проект. Сейчас никаких подтверждений того, что кому-то нужна третья доза, нет.

Я бы начинал разговор о третьей дозе, если бы было что-то не так с эффективностью первых двух доз. А там супер-высокая эффективность.

Возможно, есть какие-то наблюдения определенных людей с определенным исходным состоянием иммунной системы, для которых две дозы не позволяют сформировать надежную иммунную защиту. Возможно. Но публикаций на этот счет нет, а международные исследования, проведенные на десятках тысяч людей, показали эффективность ведущих вакцин 90% и более. Куда еще более эффективную защиту? Это мне трудно сказать.

Эффективность вакцины CoronaVac несколько ниже, она колеблется от 53% до 75%. То есть около половины привитых людей могут заболеть. Это заявлено компанией-производителем. Но болеть будут значительно легче, чем если бы они были не привиты. Да, вакцинированный человек может заболеть. Но риск этого уменьшается, как минимум, наполовину. Часть привитых не заболеет вообще.

Локдаун в Украине может быть введен. Правительством разработана соответствующая стратегия. Эпидемиологические показатели рассчитаны – количество больных в том или ином регионе и темпы прироста новых больных. На них будет ориентироваться МОЗ, вводя тот или иной уровень ограничений.

Должны ли привитым предоставлять определенные льготы при локдауне? Вакцинация не предотвращает передачу вируса. Об этом есть тематическая статья в Nature – о том, действительно ли вакцины преодолеют пандемию. Один из выводов – это то, что вакцинированные переносят инфекцию другим людям. Вакцинация защищает этого человека, но не лишает его возможности передать вирус другим.

Если на стадионе соберутся все вакцинированные – ну, ок, они с большой вероятностью не заболеют. Но они передадут друг другу вирус и принесут его другим людям. Поэтому с привилегиями для вакцинированных большой вопрос. По моему мнению, если будет локдаун, значит, должен быть локдаун для всех, независимо от вакцинации.