Профессор Досенко: в Украину нужно пригласить врачей из Израиля, чтобы победить COVID-19

Все вакцины от коронавируса, которые закупает Украина, присутствуют в списке ВОЗ, поэтому у украинцев не должно быть проблем с паспортами вакцинации за рубежом. Тромбоз из-за прививки – крайне редкий побочный эффект, его вероятность во время заболевания COVID-19 в десятки раз выше.

Украинцам не следует перебирать вакцинами, а прививаться теми, которые есть в наличии. Люди из групп риска не должны медлить с вакцинацией. Для более эффективной борьбы с вирусом МОЗ следует пригласить специалистов из Израиля. Иностранные специалисты необходимы и для налаживания в стране производства вакцин.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. Далее приводим его прямую речь.

Коронавирус в Украине немного утих. Достаточное количество людей получило это от природы, определенное количество людей – к сожалению, очень мало – получило вакцину и защищено от инфицирования. Но понятно, что вакцинация не препятствует передаче коронавируса. Современные исследователи подтверждают, что вакцинация предотвращает инфицирование, но возможность передачи инфекции остается.

Поэтому весь мир до сих пор в масках. Этому уже научились украинцы, поэтому сейчас спокойный период. Можно надеяться, что на таком уровне заболеваемость и будет оставаться.

Все вакцины, которые закупает МОЗ Украины, есть в списке Всемирной организации здравоохранения. И Coronavac в том числе. Поэтому не может быть никакой сегрегации, не должно возникнуть никаких проблем у украинцев, которые сознательно и научно пошли и получили свою дозу. Если кто-то из наших граждан нашел вакцину "Спутник", которой, конечно, нет в списке ВОЗ, то по отношению к нему соответствующие документы не будут выданы.

Любые вакцины подходят людям любого возраста

Кто еще не получил свою дозу, тот недостаточно давит на органы власти и недостаточно четко требует, чтобы эти вакцины были доступны и была соответствующим образом организована вакцинация.

Любая вакцина защищает от тяжелого течения заболевания. Тяжелое течение заболевания в миллионы раз опаснее, чем любая вакцина. Любые вакцины подходят людям любого возраста. Понятно, что люди старшего возраста, люди с сопутствующими заболеваниями, с сердечно-сосудистыми, эндокринными, с сахарным диабетом должны получить вакцину первыми. Чем скорее, тем лучше. И до них нужно донести информацию, что они неоправданно рискуют, медля с вакцинацией, читая ненужную информацию, которая просто засоряет мозг, вместо того, чтобы поступить как цивилизованный человек и получить прививки.

Вероятность тромбоза составляет 1 случай на 460 000 вакцинированных

Вероятность тромбозов есть и при вакцинации Pfizer, и при вакцинации AstraZeneca, и составляет 1 случай на 460 000 вакцинированных. Эта вероятность просто исчезающе мала. Если мы сравниваем ее с нашим выходом из дома, то выходить из дома значительно опаснее. Просто выходить на улицу. Там вас ждет смерть (смеется. – Ред.). Вероятность тромбозов при реальном заболевании COVID-19 в десятки раз выше.

Надо меньше читать сайтов с непонятной информацией, меньше слушать псевдоэкспертов и обращаться непосредственно к сайту Всемирной организации здравоохранения, где четко изложена позиция мирового научного сообщества по отношению к вакцинации.

Перебирать украинцам не приходится. Вакцину, которую предлагает то или иное медицинское учреждение, такую и нужно получать. Если инициативы со стороны власти нет, есть возможность организовываться коллективом, оформлять заявку. Коллектив более 50 человек может получить свою бригаду по вакцинации.

Я бы очень советовал господину Ляшко пригласить на работу заместителями специалистов из Израиля. Позаимствовать интеллект, перенять уровень образования и понимания проблемы. И тогда ошибок и неоправданных смертей будет значительно меньше.

Квалификация украинских и израильских медиков, к сожалению, не сравнима. Поэтому и решения и результаты борьбы с COVID-19 в Израиле значительно лучше.

Мы просто выписываем бумажки, которые позволяют работать врачом

Их лучше учили, их честно отбирали на работу врачом. Они действительно получили настоящие дипломы мирового уровня. Для нас это кардинальная проблема, которая, к сожалению, сегодня не поднимается. И предыдущие руководители МОЗ, и господин Ляшко еще ни слова не сказал об уровне образования и о том, что он собирается делать с медицинским образованием. Корень проблемы именно здесь. Мы просто выписываем бумажки, которые позволяют работать врачом. У нас нет адекватных специалистов в целых медицинских отраслях. У нас нет эпидемиологов на всю страну. А это, собственно, эпидемия.

От нового министра здравоохранения следует требовать, прежде всего, соблюдения международных рекомендаций. Не выдумывать свое и не идти на провокации дельцов, которые под лозунгом борьбы с COVID-19 пытаются увеличить свои доходы.

Чем больше будет сделано четко по рекомендациям ВОЗ, рекомендациям CDC, рекомендациям FDA, тем будет правильнее происходить преодоление этой инфекции.

С другой стороны, надо способствовать проведению собственных качественных клинических исследований с доказательством эффективности и украинских, и зарубежных препаратов. Их можно перечислить, в основном они были сделаны фармакологическими компаниями внутри себя – фармкомпания сама себя контролировала в плане доказательства эффективности того или иного препарата.

Так не делается. Здесь нужны открытые протоколы проверки, с доступом. ВОЗ не опубликовало ни одного исследования украинского препарата, введенного в том числе в украинский протокол. Где результаты этих исследований – неизвестно. Почему они скрыты – неизвестно.

Результаты исследования биовена никто не видел

Например, есть такой препарат биовен. Он был включен в протокол лечения, он исследовался в течение 2020 года. Но результатов этого исследования так никто и не увидел. МОЗ их так и не напечатал. Просто была пресс-конференция, сказали, что препарат безопасен и уменьшает смертность. Просто поверить на слово – это не мировая практика. Нужно показать результаты исследований, чтобы специалисты в этом разобрались.

Есть инициатива американского правительства, она поддержана концерном Pfizer и Biontech об открытии формулы изготовления соответствующей вакцины. Есть призыв к другим производителям вакцин также открыть и позволить производить эти вакцины, потому что это мировая проблема. Если одна страна преодолела вспышку инфекции, то другие страны не преодолели, и угроза для людей все равно будет оставаться, будут появляться новые штаммы, потому что будут люди, которые болеют.

В этом плане я вижу перспективу иметь современное производство разработанной и уже доказанной вакцины, чтобы не нужно было проводить свое клиническое исследование и тратить на это сотни миллионов долларов.

Потому что производство РНК-вакцин, а дальше – РНК-основанных препаратов – это огромная перспектива в медицине. В медицине таргетной – прицельной, когда можно воздействовать на определенные гены, на определенные ферменты. Имея эту технологию, мы можем в эту нанокапельку вставить информацию о любом другом белке и получить лечебный препарат.

Но по моей информации, у нас нет соответствующего производства препаратов такого класса. Украина не производит ни одного РНК-препарата.

Инициатива правительства Шмыгаля есть. Принято постановление о создании соответствующей лаборатории, биологического кластера. Это хорошо. Это нельзя не приветствовать. Наверное, этот кластер поддерживают соответствующие украинские фармпроизводители. И появится возможность производить новые препараты.

Сами деньги, стены и оборудование лаборатории не создают науку

Но меня беспокоит, кто руководит этим процессом. Потому что сами деньги, стены и оборудование лаборатории не создают науку. Нам нужно заимствовать мозги, нам нужно заимствовать специалистов, которые действительно имеют опыт производства соответствующих препаратов. В противном случае это будет еще одним музеем с классным оборудованием, который ничего не способен производить.

На эти непопулярные решения надо идти. Надо признать, что у нас есть недостаток соответствующих специалистов и спокойно искать тех, которые умеют это делать. Тогда произойдет определенная "прививка" – и научным мышлением, и высокотехнологичным подходом. Этот специалист соберет вокруг себя же новый украинский коллектив, научит их, передаст свои знания, и за счет этого может быть значительное ускорение.

Сейчас украинская власть думает, что просто деньгами это решается. Это ошибка.