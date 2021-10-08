Приостановка плановых операций и "дистанционка" для школ: Львов усиливает карантин
Во Львове из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили усилить карантинные ограничения. Новые правила предусматривают отмену проведения плановых операций в медучреждениях города, а также переход школьников на дистанционное обучение.
Норма о работе школ в таком режиме вступит в силу с 18 октября. Соответствующее решение приняла 8 октября региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
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